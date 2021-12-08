За скотину ответишь! Хозяин лошади оплатил ремонт внедорожника после ДТП на дороге в Мангистау

Фото из доступных источников

По материалам дела, водитель автомобиля Toyota Hiluх на автодороге Жетыбай - Шетпе совершил столкновение с тремя лошадьми.



В Мангистауском районном суде мужчину признали виновным по части 1 статьи 610 КоАП РК. На него наложен штраф в размере 50 500 тенге.



Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда, постановление суда первой инстанции в отношении него было отменено, производство прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения по данной статье.



В свою очередь, водитель обратился в суд с исковым заявлением о взыскании материального ущерба с хозяина лошадей в размере 2 307 075 тенге и государственной пошлины 23 071 тенге.



Решением суда первой инстанции исковое заявление истца удовлетворено частично. В его пользу взыскано 1 153 537 тенге материальных убытков и судебных издержек.



Не согласившись с указанным решением, владелец скота подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить его и оставить исковое заявление без удовлетворения.



В связи с неустановлением новых обстоятельств и отсутствием оснований в ходе рассмотрения дела судебная коллегия оставила решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.



С решением суда ознакомила во вторник, 7 декабря, пресс-служба Мангистауского областного суда.