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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:20

Просмотров: 363

За скотину ответишь! Хозяин лошади оплатил ремонт внедорожника после ДТП на дороге в Мангистау

Первоначально суд признал виновным водителя, но в итоге всё сложилось в его пользу. Вердикт вынесла судебная коллегия по гражданским делам Мангистауского областного суда.

Фото из доступных источников
По материалам дела, водитель автомобиля Toyota Hiluх на автодороге Жетыбай - Шетпе совершил столкновение с тремя лошадьми.

В Мангистауском районном суде мужчину признали виновным по части 1 статьи 610 КоАП РК. На него наложен штраф в размере 50 500 тенге.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда, постановление суда первой инстанции в отношении него было отменено, производство прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения по данной статье.

В свою очередь, водитель обратился в суд с исковым заявлением о взыскании материального ущерба с хозяина лошадей в размере 2 307 075 тенге и государственной пошлины 23 071 тенге.

Решением суда первой инстанции исковое заявление истца удовлетворено частично. В его пользу взыскано 1 153 537 тенге материальных убытков и судебных издержек.

Не согласившись с указанным решением, владелец скота подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить его и оставить исковое заявление без удовлетворения.

В связи с неустановлением новых обстоятельств и отсутствием оснований в ходе рассмотрения дела судебная коллегия оставила решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

С решением суда ознакомила во вторник, 7 декабря, пресс-служба Мангистауского областного суда.



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Комментарии ( 1 )

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Farkhad (Посетители) Сегодня, 10:43
Хорошие новости.
Если каждого, за жмотство 30-40 тыс. максимум, будут миллионами наказывать. То вероятно наконец станут вешать светоотражающие ленты на скотину. Черных лошадей действительно не видно ночью.
 
 

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