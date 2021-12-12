Четвероклассник подарил школе миллион тенге в Мангистау: Чиновникам посоветовали вернуть деньги ребёнку

- Благодаря своим знаниям и стараниям он выиграл один миллион тенге. Поощрение и раскрытие потенциала талантливых детей очень важно. И то, что школьник выразил желание направить заслуженно полученное вознаграждение на приобретение интерактивной доски для своей школы, говорит о его добром сердце и других положительных качествах. При этом, считаю, что приобретать интерактивную доску должен не школьник, победивший на республиканском конкурсе, а местный исполнительный орган. Конечно, порывы детей по поддержке и развитию своей школы надо поощрять и поддерживать, но не в таком случае. Надо отметить, что законодательно финансирование школ находится в ведении акиматов, и для закупа необходимого оборудования местными исполнительными органами выделяются бюджетные средства. Управлению образования Мангистауской области рекомендовано вернуть школьнику деньги, полученные в результате победы на интеллектуальном конкурсе, и приобрести необходимое оборудование за счёт средств, выделяемых из местного бюджета, - прокомментировала Гульмира Каримова.

Учащийся 4 класса в средней школе села Сайотёс Азамат Токсанбай стал участником республиканского конкурса социальных проектов.Мальчик изготовил из дерева быстрый игровой прибор-счётчик для использования его на уроках математики. Новый проект Азамата стал одним из лучших и удостоился приза в один миллион тенге.На выигранные средства Азамат решил подарить своей школе современное оборудование, а именно, интерактивную доску. Также украсил школу новыми цветочными горшками. Это его особая благодарность учебному заведению.Юный изобретатель с четырёх лет увлекается заучиванием чисел. Самый первый быстрый счётчик был создан им из цветной бумаги во время дистанционного обучения. Позже он с участием своего дедушки изготовил этот прибор из дерева.По словам Азамата, сейчас созданное им устройство с интересом используется учениками 1 класса на уроках математики.Мальчик мечтает в будущем продать своё оборудование и помогать детям.Поступок четвероклассника порадовал председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Гульмиру Каримову, но она посчитала, что деньги ему должны вернуть.