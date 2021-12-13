Дагестан обещает возобновить регулярное авиасообщение с Актау

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Как сообщает ТАСС, в международном аэропорту Махачкалы вновь открываются рейсы в Казахстан.
- С 25 декабря авиакомпания SCAT начнет вылеты в Актау. В марте прошлого года из-за ковидных ограничений рейсы были приостановлены, - сказала Сапура Магомедова.
По ее словам, рейсы будут выполняться еженедельно, по субботам, на самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров.
- Расписание выглядит следующим образом: вылет из Актау в 23:10 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 22:00 по московскому времени, вылет из Махачкалы в 23:00 по московскому времени с прибытием в аэропорт Актау в 01:40 по местному времени, - добавила она.
- С 25 декабря авиакомпания SCAT начнет вылеты в Актау. В марте прошлого года из-за ковидных ограничений рейсы были приостановлены, - сказала Сапура Магомедова.
По ее словам, рейсы будут выполняться еженедельно, по субботам, на самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров.
- Расписание выглядит следующим образом: вылет из Актау в 23:10 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 22:00 по московскому времени, вылет из Махачкалы в 23:00 по московскому времени с прибытием в аэропорт Актау в 01:40 по местному времени, - добавила она.