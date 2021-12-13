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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 18:59

Просмотров: 897

Дагестан обещает возобновить регулярное авиасообщение с Актау

Возобновляется регулярное авиасообщение между Дагестаном и Казахстаном, которое было приостановлено из-за ковидных ограничений. Первый рейс из Махачкалы в Актау запланирован на 25 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Махачкалы Сапуру Магомедову.

фото из открытых источников
Как сообщает ТАСС, в международном аэропорту Махачкалы вновь открываются рейсы в Казахстан.

- С 25 декабря авиакомпания SCAT начнет вылеты в Актау. В марте прошлого года из-за ковидных ограничений рейсы были приостановлены, - сказала Сапура Магомедова.

По ее словам, рейсы будут выполняться еженедельно, по субботам, на самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров.

- Расписание выглядит следующим образом: вылет из Актау в 23:10 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 22:00 по московскому времени, вылет из Махачкалы в 23:00 по московскому времени с прибытием в аэропорт Актау в 01:40 по местному времени, - добавила она.



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Комментарии ( 3 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 22:14
Вопрос один: в какую цену билеты?

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  • shurik_kz11
 diger (Посетители) Сегодня, 19:07
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