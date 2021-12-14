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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:00

Просмотров: 2834

В Мангистау открыли новое место для отдыха «Балыкшылар»

В населенном пункте Аташ села Баутино Тупкараганского района ввели в эксплуатацию зону отдыха «Балықшылар». Об этом сообщает пресс-служба акимата Тупкараганского района.

Фото пресс-службы
Общая площадь зоны отдыха составляет 2400 кв.м. На территории имеется входная арка, спортивная и детская площадки, парковка, скамейки с навесом. Посередине зоны отдыха также установлен памятник рыбакам.

В Мангистау открыли новое место для отдыха «Балыкшылар»


Автором памятника является скульптор из Мангистау Болатбек Салаев. Памятник высотой 3,80 метра был возведен за счет спонсорских средств.

Памятник открыли аксакал села Койлыгул Атшыбаев и ветеран сельского хозяйства, почетный гражданин Тупкараганского района Тауирхан Канжанов. Они поздравили жителей с Днем Независимости и рассказали о достижениях Тупкараганского района за 30 лет.

- Памятник и новое место отдыха, построенные в канун главного праздника нашей страны, безусловно, украсили село, так как этот памятник является символом уважения к ветеранам, которые внесли значительный вклад в развитие района в целом, - сказал ветеран сельского хозяйства Тауирхан Канжанов



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Комментарии ( 5 )

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SerikBai (Посетители) Сегодня, 15:10
Интересно и какие достижения за 30 лет там произошли? Всю рыбу выловили?
 
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  • Argallo
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 13:19
Пустырь отдыха lol

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sakura.68 (Посетители) Сегодня, 13:07
Наверное, не База отдыха, а зона отдыха. Или минипарк культуры им. отдыха...

Engineer
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 12:40
Памятник исчезнувшей профессии, так и есть. Символично...
 
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  • Феникс
  • Космос
  • Ирон
 Pluto (Посетители) Сегодня, 11:54
Рыбокомбинат снесли, а на руинах построили развлекуху, развлекайтесь безработные пос.Баутино и н.п Аташ это ли не издевательство над людьми.
 
 

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