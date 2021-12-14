В Мангистау открыли новое место для отдыха «Балыкшылар»

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Общая площадь зоны отдыха составляет 2400 кв.м. На территории имеется входная арка, спортивная и детская площадки, парковка, скамейки с навесом. Посередине зоны отдыха также установлен памятник рыбакам.
Автором памятника является скульптор из Мангистау Болатбек Салаев. Памятник высотой 3,80 метра был возведен за счет спонсорских средств.
Памятник открыли аксакал села Койлыгул Атшыбаев и ветеран сельского хозяйства, почетный гражданин Тупкараганского района Тауирхан Канжанов. Они поздравили жителей с Днем Независимости и рассказали о достижениях Тупкараганского района за 30 лет.
- Памятник и новое место отдыха, построенные в канун главного праздника нашей страны, безусловно, украсили село, так как этот памятник является символом уважения к ветеранам, которые внесли значительный вклад в развитие района в целом, - сказал ветеран сельского хозяйства Тауирхан Канжанов
Автором памятника является скульптор из Мангистау Болатбек Салаев. Памятник высотой 3,80 метра был возведен за счет спонсорских средств.
Памятник открыли аксакал села Койлыгул Атшыбаев и ветеран сельского хозяйства, почетный гражданин Тупкараганского района Тауирхан Канжанов. Они поздравили жителей с Днем Независимости и рассказали о достижениях Тупкараганского района за 30 лет.
- Памятник и новое место отдыха, построенные в канун главного праздника нашей страны, безусловно, украсили село, так как этот памятник является символом уважения к ветеранам, которые внесли значительный вклад в развитие района в целом, - сказал ветеран сельского хозяйства Тауирхан Канжанов