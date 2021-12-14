В Мангистау открыли новое место для отдыха «Балыкшылар»

Общая площадь зоны отдыха составляет 2400 кв.м. На территории имеется входная арка, спортивная и детская площадки, парковка, скамейки с навесом. Посередине зоны отдыха также установлен памятник рыбакам.Автором памятника является скульптор из Мангистау Болатбек Салаев. Памятник высотой 3,80 метра был возведен за счет спонсорских средств.Памятник открыли аксакал села Койлыгул Атшыбаев и ветеран сельского хозяйства, почетный гражданин Тупкараганского района Тауирхан Канжанов. Они поздравили жителей с Днем Независимости и рассказали о достижениях Тупкараганского района за 30 лет.- Памятник и новое место отдыха, построенные в канун главного праздника нашей страны, безусловно, украсили село, так как этот памятник является символом уважения к ветеранам, которые внесли значительный вклад в развитие района в целом, - сказал ветеран сельского хозяйства Тауирхан Канжанов