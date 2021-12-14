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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 18:41

Просмотров: 2309

Первый скоростной поезд «Тальго» прибыл в Мангистау из Алматы

По направлению «Алматы-2 – Мангистау» АО «Пассажирские перевозки» запустило новый поезд «Тальго» №111. Об этом сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Фото пресс-службы ведомства
Общее время в пути составляет 41 час 49 минут. Поезд сформирован из двух составов и курсирует по четным датам. В каждом из составов предусмотрены вагоны класса «Турист» на 324 посадочных места, а также вагон-бар и вагон-ресторан. Отмечается, что скоростной поезд «Тальго» сокращает время в пути на 15 часов.

Первый скоростной поезд «Тальго» прибыл в Мангистау из Алматы


Первый скоростной поезд «Тальго» прибыл в Мангистау из Алматы


В пути следования пассажиры могут воспользоваться мультимедийным ресурсом благодаря наличию внутренней беспроводной сети. По аналогии с авиаперевозчиками для пассажиров доступны предварительно размещенные на сервере развлекательные программы, фильмы, игры, которыми пассажиры могут воспользоваться с помощью своих персональных девайсов (мобильные телефоны, гаджеты, портативные компьютеры).

Первый скоростной поезд «Тальго» прибыл в Мангистау из Алматы


Первый скоростной поезд «Тальго» прибыл в Мангистау из Алматы


Первый скоростной поезд «Тальго» прибыл в Мангистау из Алматы


Данный маршрут введен с 12 декабря в рамках нового графика движения пассажирских поездов. По этому графику в Казахстане будут курсировать 118 пар поездов. Из них 95 относятся к АО «Пассажирские перевозки» (в т.ч. пригородные перевозки – 61), а оставшиеся 23 – к частным перевозчикам.

Кроме того, продлен маршрут курсирования поезда №37/38 «Мангистау - Нур-Султан - Нурлы Жол» до станции Семей. Теперь этот поезд называется «Мангистау – Семей», а его протяженность составляет 3233 километра. Время в пути в одном направлении составит 62 часа 21 минуту. Курсировать поезд будет через день, по четным датам.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру «105» и на сайте Bilet.railways.kz.



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