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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:11

Просмотров: 285

Ждём пластиковые розы? Коммунальщики уничтожили 15 -летние живые деревья в Актау

Ситуацию с вырубкой живых деревьев в 7 микрорайоне прокомментировал исполняющий обязанности директора ГКП «Акбота» Мурат Копенов.

На этом месте были деревья
Горожане возмутились тем, что работники коммунальной службы сегодня, 15 декабря, разрыли канаву за домом №2 в 7 микрорайоне. При этом они выдрали большие деревья.

По словам Мурата Копенова, на данном участке произошёл порыв. Два дерева находились над линией, и работникам «КЖСА» их пришлось срубить. Регламентирующие законы позволяют это делать в пределах двух метров от места порыва.

Ждём пластиковые розы? Коммунальщики уничтожили 15 -летние живые деревья в Актау


- Если деревья трёх- или пятилетней посадки, то их можно пересадить, а этим по 15 лет. На опыте доказано, что корневая система в данном случае нарушится, и они не приживутся, - объяснил исполняющий обязанности директора ГКП «Акбота».










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Комментарии ( 2 )

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 bill (Посетители) Сегодня, 19:24
даже желания нет комментировать это. 10 лет наблюдаю как рубят и оправдываются. еще рубят и еще оправдываются. похоже реально надо переезжать в другой город, ***** цирк уже надоел.
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:20
За такой комментарий Вас(Мурат Копенов) надо заставить за свой счет приобрести и высадить деревья и ухаживать за ними вечно.
 
 

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