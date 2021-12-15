Ждём пластиковые розы? Коммунальщики уничтожили 15 -летние живые деревья в Актау

- Если деревья трёх- или пятилетней посадки, то их можно пересадить, а этим по 15 лет. На опыте доказано, что корневая система в данном случае нарушится, и они не приживутся, - объяснил исполняющий обязанности директора ГКП «Акбота».

Горожане возмутились тем, что работники коммунальной службы сегодня, 15 декабря, разрыли канаву за домом №2 в 7 микрорайоне. При этом они выдрали большие деревья.По словам Мурата Копенова, на данном участке произошёл порыв. Два дерева находились над линией, и работникам «КЖСА» их пришлось срубить. Регламентирующие законы позволяют это делать в пределах двух метров от места порыва.