Жители Актау высказались по поводу «уличных концертов»

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У местных жителей поинтересовались ежевечерними трансляциями мировой и национальной классической музыки из рупорных громкоговорителей на улицах города.Кто-то посчитал, что музыка очень громкая и иной раз сильно пугает своей неожиданностью. Другие считают, что это лучше, чем прежние напоминания о вакцинации. Кому-то, наоборот, приятно возвращаться домой и наслаждаться классикой. Кто-то отдает предпочтение другим произведениям.На сегодня на улицах города установлено 650 громкоговорителей.Напомним, жителей домов, которыхгромкие звуки из громкоговорителей, просят обратиться с заявлением в городской Дом культуры.