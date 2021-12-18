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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:16

Просмотров: 672

Воры на рынке в Актау попали на камеру

Двое мужчин похитили у покупательницы фрукты и овощи.

Кадр видео
Кража произошла утром 17 декабря, у входа на рынок «РусКаз» в 23 микрорайоне, напротив скульптурной композиции «Кувшин».

Местная жительница закупила продукты и оставила их у дороги, а сама отправилась за тележкой. В это время, как видно по камерам наблюдения, двое мужчин беспрепятственно подходят, берут коробку и мешок, и удаляются.

Воры на рынке в Актау попали на камеру


Как стало известно, они успели сделать два рейса и унести две коробки с яблоками, одну с бананами и мешок лука. Общий ущерб составил около 20 тысяч тенге.

Потерпевшая обратилась с заявлением в управление полиции.

Воры на рынке в Актау попали на камеру





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