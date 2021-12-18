Воры на рынке в Актау попали на камеру

Кража произошла утром 17 декабря, у входа на рынок «РусКаз» в 23 микрорайоне, напротив скульптурной композиции «Кувшин».Местная жительница закупила продукты и оставила их у дороги, а сама отправилась за тележкой. В это время, как видно по камерам наблюдения, двое мужчин беспрепятственно подходят, берут коробку и мешок, и удаляются.Как стало известно, они успели сделать два рейса и унести две коробки с яблоками, одну с бананами и мешок лука. Общий ущерб составил около 20 тысяч тенге.Потерпевшая обратилась с заявлением в управление полиции.