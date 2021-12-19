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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:35

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Сколько детей родились в День Независимости в Мангистау

Новорождённые получили подарочные боксы «Сүйінші». Об этом рассказали в пресс-службе «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

Фото предоставили в пресс-службе «Правительство для граждан» по Мангистауской области
В праздничные дни, а именно 16 и 17 сентября, в регионе на свет появились 118 малышей.

Сколько детей родились в День Независимости в Мангистау


Специалисты ЦОНов посетили городские, районные родильные дома, где получили заявления о выдаче свидетельств о рождении от 116 матерей. Две же не подали заявки, потому что не успели выбрать имена своим малышам.

Сколько детей родились в День Независимости в Мангистау


Полученные документы были доставлены в центр ЗАГСа, после чего переданы специалистам «Казпочты» для упаковки в памятные baby-боксы «Сүйінші».

Сколько детей родились в День Независимости в Мангистау


Одна девушка в районе родила двойню, другая из Жанаозена назвала своего малыша в честь Динмухамеда Кунаева. К юбилею независимости страны у сотрудницы ЦОНа Розы Аленовой родился второй ребёнок.

Сколько детей родились в День Независимости в Мангистау


Директор «Правительство для граждан» по Мангистауской области Ербол Байжигит, а также представители «Казпочты» поздравили рожениц 18 декабря в Центре матери и ребёнка и вручили ящики «Сүйінші».

Сколько детей родились в День Независимости в Мангистау


Подобные памятные боксы получили более двух тысяч детей в стране, которые родились в День Независимости.

В подарочные коробки «Сүйінші» входит набор первой необходимости для младенцев. Также положена поздравительная открытка от имени президента Касым-Жомарта Токаева, памятная монета, выпущенная в честь 30-летия Независимости и свидетельство о рождении ребёнка.

Сколько детей родились в День Независимости в Мангистау


«Ты пришел в этот мир в особенный для нашей страны момент - в эти дни мы празднуем 30-летие Независимости. Можно сказать, ты родился под счастливой звездой, так пусть она озаряет весь твой жизненный путь!» - написано в поздравлении от президента.



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