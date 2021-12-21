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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:38

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Цена товара на кассе не соответствует ценнику: что делать жителям Мангистау

Многие жители региона сталкивались с ситуацией, когда на полках торгового объекта указывается одна цена, а на кассе пробивают другую. Как правило, цена в чеке бывает выше указанной на витрине. Руководитель департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Рауан Мухаев рассказал, куда необходимо обращаться и какие действия предпринимать горожанам.

Иллюстративное фото из открытых источников
Как рассказывает Рауан Мухаев, в департамент по защите прав потребителей Мангистауской области люди периодически обращаются по фактам несоответствия цены товара.

С начала года в уполномоченный орган поступило свыше четырех подобных обращений. Все обращения были в отношении субъектов предпринимательства.

- Потребители выявили несоответствие цены, пробитой на кассе и указанной на ценнике при покупке пищевой продукции. По всем обращениям специалисты нашего ведомства предоставили потребителям информационную и правовую помощь. Продавцы и руководство торговых объектов такие факты объясняют тем, что мол товары каждый день дорожают и они не успевают менять ценники. Если покупатель настойчив, ему удается произвести возврат разницы в цене, в обратном случае (что не редкость) он уходит, не добившись возврата денежных средств, - рассказал Рауан Мухаев.

По словам Рауана Мухаева, согласно статье 24 Закона РК «О защите прав потребителей», продавец обязан продать, а потребитель вправе купить товар по стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних либо внешних витринах торгового объекта.

– В соответствии со статьей 447 Гражданского Кодекса РК выставление и демонстрация товара с указанием сведений о товаре (наименование, цена и другое) будет являться публичной офертой, то есть предложением купить данный товар по указанной цене. Таким образом, покупатель вправе купить товар по указанной на ценнике стоимости и оправдание продавца, что работники не успели их поменять – несостоятельно, – отметил руководитель департамента по защите прав потребителей Мангистауской области.

Бывает и такое, что зачастую субъектами предпринимательства товар реализовывается вообще без указания цены, что также является нарушением потребительских прав граждан.

– Как субъекты предпринимательства, так и потребители должны знать, что допущение продавцами вышеуказанных фактов влечет привлечение субъекта предпринимательства к административной ответственности. Так, согласно статье 193 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», реализация без указания стоимости в тенге товара, оформленного ярлыком цен, либо реализация товара, стоимость которого превышает оформленную ярлыком цену, а также указание цены не в тенге при его реализации на территории Казахстана на условиях публичного договора, влечет применение штрафных санкций к правонарушителю, – говорит Рауан Мухаев.

Рауан Мухаев рекомендует горожанам, которые выявили, что цена на кассе отличается от той, что указана на ценнике, пройти к витрине и сделать фото ценника с товаром, а затем обратиться к администрации торгового объекта с просьбой о возврате денежных средств.

– Если устное обращение не приведет к разрешению вопроса, необходимо оставить претензию (заявление) по данному факту и обязательно зарегистрировать факт его направления. Согласно статье 42-4 Закона РК «О защите прав потребителей», продавец обязан рассмотреть претензию, и в случае несогласия с требованиями в течение 10 календарных дней со дня ее получения предоставить мотивированный письменный ответ, обоснованный документально. Если претензия потребителя не будет удовлетворена, то он вправе обратиться в суд в отношении недобросовестного продавца, а также с соответствующим заявлением в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса о привлечении продавца к административной ответственности, - пояснил Рауан Мухаев.

В департаменте напомнили, что в течение 14 дней потребитель вправе произвести возврат, замену при условии, что товар не был в применении. Если товар некачественный, то в рамках гарантийного срока (срока годности) нужно требовать, чтобы продавец произвел замену товара или возврат денег.

– Если товар не соответствует качеству, покупатель сначала идет к продавцу и просит произвести замену товара, возврат денежных средств, ремонт за счет продавца и прочее. Если же продавец не согласен с покупателем, он должен провести экспертизу и доказать соответствующее качество товара. Эта обязанность по законодательству возложена на продавца. Но, если экспертизой подтверждено несоответствующее качество товара по причине неправильного применения, а не в связи с наличием заводского брака, то продавец эти деньги может взыскать потом с покупателя, - отметил специалист.

Жители Мангистау могут по всем интересующим вопросам обратиться, позвонив по номеру горячей линии: 8(7292) 43- 14- 34.

Департамент по защите прав потребителей Мангистауской области находится по адресу: 9 микрорайон, 23а здание, 215 кабинет (2 этаж).



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