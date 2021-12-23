Газиз Надуев: В новогодние праздники должны соблюдаться карантинные требования

Газиз Надуев

По словам Газиза Надуева, предстоящие праздничные дни могут вызвать рост заболеваемости и ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе.



- Процент занятости коечного фонда в нашем регионе сегодня составляет 11 процентов. Анализ двухнедельной заболеваемости показывает, что по сравнению с прошлыми неделями идёт снижение и стабилизация эпидемиологиченской ситуации. Но на сколько мы сохраним эту стабилизацию, будет зависеть от нас. Пользуясь случаем, хочу призвать население области на длительных новогодних праздниках не посещать места массового скопления. Это может дать рост и осложнить ситуацию в регионе. Прежде чем посетить корпоратив и праздичные мероприятия, нужно подумать, а стоят ли эти 3-4 часа праздника длительного нахождения на больничной койке, - сказал Газиз Надуев.



Главный санврач региона призвал соблюдать меры безопасности.



- В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, обеспечения безопасности населения необходимо ограничивать себя во многом, то есть не посещать общественные места, не ходить в гости. Нужно тщательно следить за соблюдением дистанции. Находясь в местах массового скопления людей, соблюдайте масочный режим, - сказал Газиз Надуев.



За минувшие сутки по области зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией: это жители Актау и Мунайлинского района. Оба факта были выявлены при прохождении людьми профилактического осмотра перед выездом на вахту.



- За последние недели 30 процентов заболевших у нас были выявлены по самообращению, а 21 человек - при профилактическом осмотре перед выездом на вахту. Также хочу отметить, что на сегодняшний день, к сожалению, у нас опять идёт рост по заболевшим старше 65 лет. Пенсионеров у нас 22 процента от числа всех заболевших, - сказал Газиз Надуев.



А вот среди школьников и учителей школ и колледжей ситуация остаётся стабильной. В регионе только два класса находятся на олнайн обучении.



На сегодняшний день в области первым компонентом вакцины против короновируса охвачено 189 002 человека (48,7 процента), двумя компонентами - 169 733 человека (43,7 процента). Вакцинировано против гриппа 120 376 человек.