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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:56

Просмотров: 665

Газиз Надуев: В новогодние праздники должны соблюдаться карантинные требования

В новогодние праздники жителям необходимо проводить мероприятия с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Массовые гуляния могут привести к ухудшению эпидобстановки в регионе. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Газиз Надуев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Газиз Надуев
По словам Газиза Надуева, предстоящие праздничные дни могут вызвать рост заболеваемости и ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе.

- Процент занятости коечного фонда в нашем регионе сегодня составляет 11 процентов. Анализ двухнедельной заболеваемости показывает, что по сравнению с прошлыми неделями идёт снижение и стабилизация эпидемиологиченской ситуации. Но на сколько мы сохраним эту стабилизацию, будет зависеть от нас. Пользуясь случаем, хочу призвать население области на длительных новогодних праздниках не посещать места массового скопления. Это может дать рост и осложнить ситуацию в регионе. Прежде чем посетить корпоратив и праздичные мероприятия, нужно подумать, а стоят ли эти 3-4 часа праздника длительного нахождения на больничной койке, - сказал Газиз Надуев.

Главный санврач региона призвал соблюдать меры безопасности.

- В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, обеспечения безопасности населения необходимо ограничивать себя во многом, то есть не посещать общественные места, не ходить в гости. Нужно тщательно следить за соблюдением дистанции. Находясь в местах массового скопления людей, соблюдайте масочный режим, - сказал Газиз Надуев.

За минувшие сутки по области зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией: это жители Актау и Мунайлинского района. Оба факта были выявлены при прохождении людьми профилактического осмотра перед выездом на вахту.

- За последние недели 30 процентов заболевших у нас были выявлены по самообращению, а 21 человек - при профилактическом осмотре перед выездом на вахту. Также хочу отметить, что на сегодняшний день, к сожалению, у нас опять идёт рост по заболевшим старше 65 лет. Пенсионеров у нас 22 процента от числа всех заболевших, - сказал Газиз Надуев.

А вот среди школьников и учителей школ и колледжей ситуация остаётся стабильной. В регионе только два класса находятся на олнайн обучении.

На сегодняшний день в области первым компонентом вакцины против короновируса охвачено 189 002 человека (48,7 процента), двумя компонентами - 169 733 человека (43,7 процента). Вакцинировано против гриппа 120 376 человек.



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Комментарии ( 3 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 21:57
Его по ходу никто никуда не пригласил lol
 
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Сергей Кораблев (Журналисты) Сегодня, 18:55
Kain-Livesy,
bravo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Феникс
  • Pinochet
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:25
Пусть главный санитарный врач видео снимет, как он новый год без гостей отмечает. Ни к кому не ходит, и никого не приглашает.
Я могу еще понять совет - не ходить на массовые гулянки. Но совет "не посещать общественные места, не ходить в гости" на Новый год - это уже перебор. Особенно учитывая, что Мангистау в зелёной зоне находится.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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