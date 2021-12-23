История крушения самолёта, выполнявшего рейс Баку-Актау

CC BY-SA 3.0 / Dmitry A. Mottl / Antonov An-140
Как сообщает Sputnik Азербайджан, пассажирский самолёт Ан-140, взлетевший из Международного аэропорта Гейдар Алиев 23 декабря 2005 года в 22:27 по местному времени, упал примерно через семь минут в 18 километрах от аэропорта, недалеко от посёлка Нардаран.
В результате авиакатастрофы погибли 18 пассажиров и пять членов экипажа, среди погибших 15 человек - граждане Азербайджана, восемь - граждане зарубежных стран.
Что установило следствие
В целях расследования причин произошедшего и принятия соответствующих мер указом президента Азербайджана от 24 декабря 2005 года под номером 1196 создана государственная комиссия, её председателем был назначен находившийся в то время на посту премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде.
В состав комиссии вошли бывший (на тот момент) заместитель премьер-министра Абид Шарифов, генеральный директор AZAL Джахангир Аскеров, уже бывшие министры транспорта Зия Мамедов, иностранных дел - Эльмар Мамедъяров, внутренних дел - Рамиль Усубов, национальной безопасности - Эльдар Махмудов, здравоохранения - Октай Ширалиев, труда и социальной защиты - Али Нагиев, экологии и природных ресурсов - Гусейнгулу Багиров, а также бывший генеральный прокурор Закир Гаралов.
В обнародованном AZAL заявлении говорилось, что самолёт Ан-140-100, выполнявший рейс Баку-Актау, вылетел в 22:27 по местному времени 23 декабря 2005 года и через пять минут пропал с радаров.
Через две минуты после исчезновения с радаров самолёт потерпел крушение в 18 километрах от аэропорта, в направлении посёлка Нардаран, недалеко от побережья Каспийского моря. Сразу после катастрофы на место прибыли спасатели, сотрудники правоохранительных органов и следственная группа.
Погибшие пассажиры:
Граждане Азербайджана:
Иса Аббасов, Намиг Аббасов
Тахмаз Аллахвердиев
Н.М.Джафаров
Расим Расулов
Никулина (имя неизвестно)
О.Аманов
Айгюн Бахшиева
Гызылгуль Гусейнова
Куценко (имя неизвестно)
Гражданин Грузии - Арцанари Нодар,
гражданин Австралии - Ален Декстермер,
гражданин Великобритании - Харди Ян Джеймс,
гражданин Турции - Демир Ардал,
граждане Казахстана: Дмитрий Исаков,
Татьяна Гарникова,
Булут Калинтаев,
Айнур Сулейманова.
Что известно о самолёте Ан-140-100
Разбитый самолёт – региональный грузопассажирский самолёт Ан-140-100, который был разработан в Научно-техническом авиационном комплексе (НТК) «Антонов» в Украине и произведён на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии.
Самолёт предназначен для перевозки пассажиров и смешанных грузовых рейсов на расстояние до 3700 км. Ан-140-100 представляет собой двухмоторную высокопроизводительную конструкцию. В салоне самолёта 52 посадочных места.
После аварии выяснилось, что у самолёта была нарушена работа правого двигателя. Также известно, что через пять минут после взлёта пилот сообщил о неисправности и исчез с радаров.
Отметим, что самолёт Ан-140-100 был закуплен в рамках соглашения, подписанного между AZAL и Харьковским государственным авиационным предприятием 8 июля 2004 года. Контракт также предусматривал обучение технического персонала и техническое обслуживание самолётов. Стоимость контракта - 36,4 миллиона долларов США (каждый из четырёх самолётов – по $9,1 миллиона).
Максимальная взлётная масса самолёта - 21,5 т, объём груза - 6 т, максимальный запас топлива - 4,44 т, крейсерская скорость - 450 км/ч. Эта скорость может быть увеличена до 537 км/ч.
Компенсация родственникам жертв авиакатастрофы
Родственник одного из погибших пассажиров потерпевшего крушение самолёта Баку-Актау подал в суд на AZAL. В соответствии с Варшавской конвенцией, после аварии AZAL выплатил по 25 тысяч долларов США семьям каждого из пассажиров, погибших в аварии.
Однако, семья одного из погибших в аварии гражданина Казахстана не согласилась с этой суммой и обратилась в районный суд Алматы. В заявлении семья потребовала увеличить сумму компенсации, указав, что 25 тысяч долларов США недостаточно. Суд иск не удовлетворил. При этом было решено, что AZAL покроет судебные издержки ($264,94).
В результате авиакатастрофы погибли 18 пассажиров и пять членов экипажа, среди погибших 15 человек - граждане Азербайджана, восемь - граждане зарубежных стран.
Что установило следствие
В целях расследования причин произошедшего и принятия соответствующих мер указом президента Азербайджана от 24 декабря 2005 года под номером 1196 создана государственная комиссия, её председателем был назначен находившийся в то время на посту премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде.
В состав комиссии вошли бывший (на тот момент) заместитель премьер-министра Абид Шарифов, генеральный директор AZAL Джахангир Аскеров, уже бывшие министры транспорта Зия Мамедов, иностранных дел - Эльмар Мамедъяров, внутренних дел - Рамиль Усубов, национальной безопасности - Эльдар Махмудов, здравоохранения - Октай Ширалиев, труда и социальной защиты - Али Нагиев, экологии и природных ресурсов - Гусейнгулу Багиров, а также бывший генеральный прокурор Закир Гаралов.
В обнародованном AZAL заявлении говорилось, что самолёт Ан-140-100, выполнявший рейс Баку-Актау, вылетел в 22:27 по местному времени 23 декабря 2005 года и через пять минут пропал с радаров.
Через две минуты после исчезновения с радаров самолёт потерпел крушение в 18 километрах от аэропорта, в направлении посёлка Нардаран, недалеко от побережья Каспийского моря. Сразу после катастрофы на место прибыли спасатели, сотрудники правоохранительных органов и следственная группа.
Погибшие пассажиры:
Граждане Азербайджана:
Иса Аббасов, Намиг Аббасов
Тахмаз Аллахвердиев
Н.М.Джафаров
Расим Расулов
Никулина (имя неизвестно)
О.Аманов
Айгюн Бахшиева
Гызылгуль Гусейнова
Куценко (имя неизвестно)
Гражданин Грузии - Арцанари Нодар,
гражданин Австралии - Ален Декстермер,
гражданин Великобритании - Харди Ян Джеймс,
гражданин Турции - Демир Ардал,
граждане Казахстана: Дмитрий Исаков,
Татьяна Гарникова,
Булут Калинтаев,
Айнур Сулейманова.
Что известно о самолёте Ан-140-100
Разбитый самолёт – региональный грузопассажирский самолёт Ан-140-100, который был разработан в Научно-техническом авиационном комплексе (НТК) «Антонов» в Украине и произведён на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии.
Самолёт предназначен для перевозки пассажиров и смешанных грузовых рейсов на расстояние до 3700 км. Ан-140-100 представляет собой двухмоторную высокопроизводительную конструкцию. В салоне самолёта 52 посадочных места.
После аварии выяснилось, что у самолёта была нарушена работа правого двигателя. Также известно, что через пять минут после взлёта пилот сообщил о неисправности и исчез с радаров.
Отметим, что самолёт Ан-140-100 был закуплен в рамках соглашения, подписанного между AZAL и Харьковским государственным авиационным предприятием 8 июля 2004 года. Контракт также предусматривал обучение технического персонала и техническое обслуживание самолётов. Стоимость контракта - 36,4 миллиона долларов США (каждый из четырёх самолётов – по $9,1 миллиона).
Максимальная взлётная масса самолёта - 21,5 т, объём груза - 6 т, максимальный запас топлива - 4,44 т, крейсерская скорость - 450 км/ч. Эта скорость может быть увеличена до 537 км/ч.
Компенсация родственникам жертв авиакатастрофы
Родственник одного из погибших пассажиров потерпевшего крушение самолёта Баку-Актау подал в суд на AZAL. В соответствии с Варшавской конвенцией, после аварии AZAL выплатил по 25 тысяч долларов США семьям каждого из пассажиров, погибших в аварии.
Однако, семья одного из погибших в аварии гражданина Казахстана не согласилась с этой суммой и обратилась в районный суд Алматы. В заявлении семья потребовала увеличить сумму компенсации, указав, что 25 тысяч долларов США недостаточно. Суд иск не удовлетворил. При этом было решено, что AZAL покроет судебные издержки ($264,94).