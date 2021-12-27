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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:43

Просмотров: 132

В Мангистауской области ревакцинацию прошли 7285 человек

В первую очередь ревакцинацию проходят те, кто входит в группу риска: медицинские работники, представители силовых структур и так далее. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Аскар Сагимбаев, заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото с сайта РИА Новости
Ревакцинация началась 22 ноября. В Мангистауской области получить прививки можно в 21 поликлинике, включая городские и частные медучреждения.

- В настоящее время ревакцинацию прошли 7285 человек. Из них 2423 медицинских работника, 136 государственных служащих, 1471 сотрудник силовых структур, 23 работника производства, 32 работника вахтового метода, 233 педагога, семь специалистов центра обслуживания населения, 14 сотрудников аэропорта, трое железнодорожных работника, пять работников пищевой отрасли, 33 беременных женщины, 16 сотрудников участковой полиции, две кормящие грудью женщины, 21 пациент, состоящий на диспансерном учёте, четыре инвалида, восемь студентов и 2854 жителя, - сказал Аскар Сагимбаев.

По словам Аскара Сагимбаева, на сегодняшний день в регионе привито 4598 человек вакциной Pfizer. В частности, подростков в возрасте от 12 до 18 лет привито 2752, женщин в период лактации – 1257 и 589 беременных.

В регион было доставлено 93600 доз вакцины Pfizer. Пока она доступна только для трёх категорий населения: дети до 18 лет, кормящие матери и беременные женщины.



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Комментарии ( 1 )

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 Око (Посетители) Сегодня, 17:00
Ревакцинация только КазВаком? Когда файзер будет доступен для ревакцинации? или Спутник лайт?

всё вижу
 
 

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