«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Декабря
+3...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.28 KZT
  • €1 = 490.16 KZT
  • 1 RUB = 5.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:29

Просмотров: 5

Жительница Актау пожаловалась на тараканов в торговых центрах

Жительница Актау пожаловалась на то, что в торгово-развлекательных центрах «Актау» и «Ардагер» появились тараканы. Об этом она написала в телеграм-канале акимата области с вопросом: «Когда в данных объектах будут проведены дезинсекционные работы»?

Фото из архива Lada.kz
На вопрос о том, когда будут проведены дезинсекционные работы, ответил администратор торгово-развлекательного центра «Актау», сообщает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

- По словам ответственных специалистов, благоприятной средой для обитания насекомых является сырость (зона бассейна) и еда (кафетерии). Иногда в радиусе этих объектов посетители могут обнаружить тараканов. Однако администрация торгово-развлекательного центра не остаётся равнодушной к этому вопросу. На территории комплекса ежеквартально проводятся плановые мероприятия по дезинсекции и дератизации. В случае появления насекомых на отдельных объектах, переданных в аренду, каждый владелец объекта самостоятельно проводит дезинсекцию на своей территории, - сообщили в Центре общественных коммуникаций со ссылкой на администрацию ТРК.

Представитель администрации также отметил, что сегодня, 27 декабря, проведут плановую дезинсекцию и дератизацию в ТРК «Актау», а 11 января - в ТЦ «Ардагер».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика