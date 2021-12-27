Жительница Актау пожаловалась на тараканов в торговых центрах

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На вопрос о том, когда будут проведены дезинсекционные работы, ответил администратор торгово-развлекательного центра «Актау», сообщает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.



- По словам ответственных специалистов, благоприятной средой для обитания насекомых является сырость (зона бассейна) и еда (кафетерии). Иногда в радиусе этих объектов посетители могут обнаружить тараканов. Однако администрация торгово-развлекательного центра не остаётся равнодушной к этому вопросу. На территории комплекса ежеквартально проводятся плановые мероприятия по дезинсекции и дератизации. В случае появления насекомых на отдельных объектах, переданных в аренду, каждый владелец объекта самостоятельно проводит дезинсекцию на своей территории, - сообщили в Центре общественных коммуникаций со ссылкой на администрацию ТРК.



Представитель администрации также отметил, что сегодня, 27 декабря, проведут плановую дезинсекцию и дератизацию в ТРК «Актау», а 11 января - в ТЦ «Ардагер».