В Актау открыли Аллею Победы

В торжественном мероприятии приняли участие глава региона Нурлан Ногаев, вице-министр обороны Таласов Мухамеджан, представители республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил»: генерал-майор Марат Нагуманов, Владимир Шацков, Алсай Джуманов, Геннадий Носоновский, контр-адмирал Ратмир Комратов, полковник запаса Жума Тайжанов, Гани Артыков, личный состав местных органов военного управления, командиры воинских частей Актауского гарнизона и представители местных исполнительных органов.Мероприятие началось с минуты молчания, посвященной воинам, погибшим во второй мировой войне. Аким области Нурлан Ногаев поздравил собравшихся с 30-летием Независимости РК и отметил, что память о героях, отдавших жизнь в боях за Отечество, всегда будет жить в сердцах их потомков.- Сегодня в Мангистауской области проживают шесть ветеранов второй мировой войны. Государство всячески поддерживает и заботится о фронтовиках. Глава государства уделяет большое внимание улучшению быта ветеранов войны и тыла, потому что без ваших подвигов в той страшной войне не было бы и нашего независимого Казахстана, шагнувшего сегодня в светлое будущее. Поэтому я считаю, что отдать должное ветеранам, заботиться о них - это священный долг как нашего, так и следующего поколения, - сказал Нурлан Ногаев.На территории аллеи расположены: статуя казахстанского воина, участвовавшего в Великой Отечественной войне, гранитные постаменты с именами мангистаусцев, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, стенды с портретами выдающихся деятелей Казахстана и героев Великой Отечественной войны.Также заслуженные граждане были награждены юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» и благодарственными письмами акима Мангистауской области.Кроме того, глава региона ознакомился с работой департамента по делам обороны Мангистауской области и осмотрел военно-патриотический музей. Нурлан Ногаев также встретился с молодыми солдатами из осеннего призыва, и пожелал им удачи в исполнении служебного долга перед Родиной.