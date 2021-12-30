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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:05

Просмотров: 907

В Актау открыли Аллею Победы

Рядом с департаментом по делам обороны Мангистауской области в 23 микрорайоне открыли аллею Победы, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В торжественном мероприятии приняли участие глава региона Нурлан Ногаев, вице-министр обороны Таласов Мухамеджан, представители республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил»: генерал-майор Марат Нагуманов, Владимир Шацков, Алсай Джуманов, Геннадий Носоновский, контр-адмирал Ратмир Комратов, полковник запаса Жума Тайжанов, Гани Артыков, личный состав местных органов военного управления, командиры воинских частей Актауского гарнизона и представители местных исполнительных органов.

В Актау открыли Аллею Победы


В Актау открыли Аллею Победы


Мероприятие началось с минуты молчания, посвященной воинам, погибшим во второй мировой войне. Аким области Нурлан Ногаев поздравил собравшихся с 30-летием Независимости РК и отметил, что память о героях, отдавших жизнь в боях за Отечество, всегда будет жить в сердцах их потомков.

- Сегодня в Мангистауской области проживают шесть ветеранов второй мировой войны. Государство всячески поддерживает и заботится о фронтовиках. Глава государства уделяет большое внимание улучшению быта ветеранов войны и тыла, потому что без ваших подвигов в той страшной войне не было бы и нашего независимого Казахстана, шагнувшего сегодня в светлое будущее. Поэтому я считаю, что отдать должное ветеранам, заботиться о них - это священный долг как нашего, так и следующего поколения, - сказал Нурлан Ногаев.

В Актау открыли Аллею Победы


В Актау открыли Аллею Победы


В Актау открыли Аллею Победы


На территории аллеи расположены: статуя казахстанского воина, участвовавшего в Великой Отечественной войне, гранитные постаменты с именами мангистаусцев, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, стенды с портретами выдающихся деятелей Казахстана и героев Великой Отечественной войны.

Также заслуженные граждане были награждены юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» и благодарственными письмами акима Мангистауской области.

Кроме того, глава региона ознакомился с работой департамента по делам обороны Мангистауской области и осмотрел военно-патриотический музей. Нурлан Ногаев также встретился с молодыми солдатами из осеннего призыва, и пожелал им удачи в исполнении служебного долга перед Родиной.



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Комментарии ( 3 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:52
Спешите посмотреть пока наши вандалы не сломали.
Вечная память участникам Великой Отечественной войны.
 
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kaireke (Посетители) Сегодня, 14:39
Интересно этот памятник из настоящей бронзы или пластиковый? Судя по фотографии особой художественной ценностью он не отличается, какой-то мультяшный... Вот в Алматы памятник 28-панфиловцам действительно вречатляет.
 
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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 14:22
Интересно, что аким говорит о ветеранах "Второй мировой войны", а не "Великой Отечественной"...
Память воинов, служивших в рядах фашисткой Германии, тоже была почтена во время минуты молчания??
 
 

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