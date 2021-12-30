Природа нашего края: археолог Андрей Астафьев показал урочище Тамшалы в зимнем обличии

Подробный рассказ про урочище Тамшалы в Мангистау археолог Андрей Астафьев опубликовал сегодня, 30 декабря, на своем YouTube-канале «Сокровища Великой Пустоши».В своем видео археолог сделал зарисовки об уникальном природном объекте Мангистауской пустоши - гроте, где круглый год идет дождь.- Главная достопримечательность Тамшалы - обнажение водоносного глинистого пласта на потолке небольшого грота, сформированного полукруглой стеной ущелья. Грот Тамшалы живуч круглый год, - рассказал Андрей Астафьев.