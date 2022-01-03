Скончался известный в Мангистау акушер-гинеколог Рзагали Атанов

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Скончался известный в Мангистауской области акушер-гинеколог Рзагали Атанов, проработавший в сфере здравоохранения более 30 лет.



«Ушел из жизни Рзагали Атанов, который всю свою жизнь посвятил спасению жизни женщин и детей. Акушер-гинеколог, выполнявший сложнейшие операции, завоевавший любовь и уважение пациентов. Коллектив областного перинатального центра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Рзагали Макамбаевичу. Это невосполнимая утрата», - говорится в сообщении областного родильного дома Мангистау.



