Дорогу в аэропорт Актау перекрыли для проезда транспорта

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В социальных сетях горожане сообщают, что не могут попасть в аэропорт Актау из-за перекрытых дорог.
Заместитель генерального директора воздушной гавани Меруерт Жолдыбаева прокомментировала ситуацию в аэропорту.
- Задержек не было по причине закрытия дорог. Пассажиры приезжают заранее. Утренние рейсы по расписанию, - отметила Меруерт Жолдыбаева.
Напомним, вечером 3 января 2022 года в редакцию поступило сообщение, что автомобильная трасса Актау-Жетыбай со стороны моста перекрыта для проезда автотранспорта.
Заместитель генерального директора воздушной гавани Меруерт Жолдыбаева прокомментировала ситуацию в аэропорту.
- Задержек не было по причине закрытия дорог. Пассажиры приезжают заранее. Утренние рейсы по расписанию, - отметила Меруерт Жолдыбаева.
Напомним, вечером 3 января 2022 года в редакцию поступило сообщение, что автомобильная трасса Актау-Жетыбай со стороны моста перекрыта для проезда автотранспорта.