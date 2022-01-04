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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:05

Просмотров: 4088

Дорогу в аэропорт Актау перекрыли для проезда транспорта

В социальных сетях жители области сообщают, что дорога в международный аэропорт Актау закрыта для проезда автотранспорта.

Кадр видео
В социальных сетях горожане сообщают, что не могут попасть в аэропорт Актау из-за перекрытых дорог.






Заместитель генерального директора воздушной гавани Меруерт Жолдыбаева прокомментировала ситуацию в аэропорту.

- Задержек не было по причине закрытия дорог. Пассажиры приезжают заранее. Утренние рейсы по расписанию, - отметила Меруерт Жолдыбаева.

Дорогу в аэропорт Актау перекрыли для проезда транспорта


Напомним, вечером 3 января 2022 года в редакцию поступило сообщение, что автомобильная трасса Актау-Жетыбай со стороны моста перекрыта для проезда автотранспорта.



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Комментарии ( 7 )

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  • elek
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 Askar_M (Посетители) Сегодня, 12:14
А кто будет возмещать убытки за потерянные билеты?
Полиция выступила в качестве соучастников?
 
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  • Papirosso
  • Askar_M
 GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 11:37
А компания Kcell списала деньги с телефона за мобильный интернет, а доступ отключила! Услугу не предоставляют, но перерасчёт делать не собираются.
 
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  • Aлишер
  • myxa
  • arust baits
  • Papirosso
  • Галина63
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 11:01
watlow, внимание привлечь хотят
Скорее всего, активных деятелей посадят, после того, как все утихнет
Посмотрите - там же в основном молодёжь одна…
 
-2
  • arust baits
  • Papirosso
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  • Aлишер
  • Науменко Наталия
  • Bass66
  • elek
  • Галина63
 watlow (Посетители) Сегодня, 10:35
От этого же пострадают обычные гарожане. Возникает вопрос, вы с кем боритесь господа митингующие?
 
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  • chrome
  • Aлишер
  • Науменко Наталия
  • Галина63
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 10:12
chrome,
Ночью перекрывали митингуюшие, ездила встречать рейс с Алматы,3.5 часа потратили на поездку, по бездорожью добрались до аэропорта, на обратном пути даже бездорожье пытались перекрыть, менты стояли, ничем помочь не смогли
 
-4
  • Ashat
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  • master_kz
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  • rastolkuy
 chrome (Посетители) Сегодня, 10:00
Почему вы не уточняете кто дороги перекрывает burumburum , вы этого сами не знаете look ?!
Вот на Ынтымаке видно что полиция дороги перекрыла. Во круг города тоже что-ли они это делают look ?!
 
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 Науменко Наталия (Посетители) Сегодня, 09:59
"Начали за здравие...."Чем думают? Какого черта жизнь усложнять другим?
 
 

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