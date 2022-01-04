Рабочие на месторождении Тенгиз выступают в поддержку митинга в Мангистау

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Нефтяники с месторождения Тенгиз в Атырауской области вышли на митинг в поддержку протестующих в Мангистау.
Видео опубликовали в социальных сетях.
Как сообщает издание «Sputnik», в ТОО «Тенгизшевройл» подтвердили сообщения о забастовке рабочих.
- В ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) осведомлены о том, что некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области. Группы по трудовым отношениям ТШО и подрядных организаций проводят совместную работу для скорого урегулирования данной ситуации. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме, - сообщили корреспонденту «Sputnik Казахстан» в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл» в ответ на официальный запрос.
Ещё одно видео появилось в Сети с железнодорожной станции в Мангистау.
Видео опубликовали в социальных сетях.
Как сообщает издание «Sputnik», в ТОО «Тенгизшевройл» подтвердили сообщения о забастовке рабочих.
- В ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) осведомлены о том, что некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области. Группы по трудовым отношениям ТШО и подрядных организаций проводят совместную работу для скорого урегулирования данной ситуации. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме, - сообщили корреспонденту «Sputnik Казахстан» в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл» в ответ на официальный запрос.
Ещё одно видео появилось в Сети с железнодорожной станции в Мангистау.
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