Комендант Мангистауской области обратился к жителям региона

- В нашей области введено чрезвычайное положение, у которого особый правовой режим. Его целью является обеспечение надлежащей общественной безопасности, а также защиты прав и свобод граждан. При ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера применяется ряд временных ограничений. Прошу жителей с пониманием отнестись к введённым ограничениям - это делается в целях обеспечения безопасности, - обратился Жанарбек Бактыбаев.

Глава полиции просит не поддаваться на провокации и соблюдать законность.Ранее президент Казахстана назначил комендантом Мангистауской области начальника департамента полиции Мангистауской области Жанарбека Бактыбаева.