Жители Актау застряли в аэропорту Дубая из-за ЧП

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Застрявшие туристы из Актау считают, что авиакомпания FlyArystan бросила их на произвол судьбы. Людям приходится сидеть в аэропорту в ожидании, что все же за ними вылетит спецборт.
- Из Актау мы прилетели в Дубай 30 декабря, должны были вылететь назад 6 января. Но в связи с ситуацией в стране наш рейс отменили. Теперь уже шестой день сидим в аэропорту и ждем обратный рейс. Был вчера рейс, но забрали людей, у которых были билеты на 10 число. А мы с билетами на руках за 6 января так и остались не у дел. В авиакомпании FlyArystan нас игнорируют, совсем не отвечают на телефонные звонки и письма. Тут около 180 человек находятся в аэропорту, представитель консульства тоже ничего не может решить. У нас маленькие дети, все должны быть на работе, нет денег, чтоб снимать жилье. Питание очень дорогое. Просим помочь нам вернуться домой, - рассказал один из жителей Актау, застрявших в Дубае.
По словам людей, с питанием и проживанием им никто не помогает.
- В такой ситуации должны были отправить за нами спецборт. Получается, нас просто оставили на произвол судьбы. Народ ведь не виноват, что отменили рейс, который должен был быть 6 января. Как нам быть, мы не знаем, и никто ничего сделать не может, - жалуется житель Актау.
Также казахстанцы, в том числе и жители Актау, не могут вылететь из Грузии из-за беспорядков.
Всех застрявших за рубежом туристов обещают вернуть в Казахстан до 14 января, передает Tengritravel.kz.
По информации корпоративного фонда «Туристік Қамқор», на сегодня запланировано осуществить четыре репатриационных рейса.
- Сейчас остается порядка тысячи человек, в основном в Объединенных Арабских Эмиратах. Но рейсы оттуда выполняются практически ежедневно. Анталья начала выполняться. Сегодня будет два рейса из Пхукета авиакомпаний SCAT и «Эйр Астана», один рейс из Коломбо, один - из Мале. Это большие самолеты. Большое число туристов сможет улететь. Мы надеемся, что завтра-послезавтра все туристы будут дома. Расписание практически выровнялось. Теперь возвращение в Казахстан будет по нормальному расписанию, - сказала председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей.
Добавим, «Эйр Астана» планирует выполнить рейсы из Тбилиси и Баку в Нур-Султан. Рейсы из Тбилиси ожидаются 12, 14 и 16 января, а из Баку – 13 и 16 января. В первую очередь на борт будут приниматься пассажиры с ранее отмененных рейсов. Пассажирам с отмененных рейсов просьба обращаться в офис продаж авиакомпании в Тбилиси по адресу: улица Чавчавадзе, 34, телефон: +995 322 51 49 9 и в Баку по адресу Бюльбюль, 62, телефон: +994 50 670 45 00. Контакты колл-центра авиакомпании: call.centre@airastana.com + 7 727 244 4477, +77172 58 4477, + 7 702 702 4477, а также сайт airastana.com.
- Из Актау мы прилетели в Дубай 30 декабря, должны были вылететь назад 6 января. Но в связи с ситуацией в стране наш рейс отменили. Теперь уже шестой день сидим в аэропорту и ждем обратный рейс. Был вчера рейс, но забрали людей, у которых были билеты на 10 число. А мы с билетами на руках за 6 января так и остались не у дел. В авиакомпании FlyArystan нас игнорируют, совсем не отвечают на телефонные звонки и письма. Тут около 180 человек находятся в аэропорту, представитель консульства тоже ничего не может решить. У нас маленькие дети, все должны быть на работе, нет денег, чтоб снимать жилье. Питание очень дорогое. Просим помочь нам вернуться домой, - рассказал один из жителей Актау, застрявших в Дубае.
По словам людей, с питанием и проживанием им никто не помогает.
- В такой ситуации должны были отправить за нами спецборт. Получается, нас просто оставили на произвол судьбы. Народ ведь не виноват, что отменили рейс, который должен был быть 6 января. Как нам быть, мы не знаем, и никто ничего сделать не может, - жалуется житель Актау.
Также казахстанцы, в том числе и жители Актау, не могут вылететь из Грузии из-за беспорядков.
Всех застрявших за рубежом туристов обещают вернуть в Казахстан до 14 января, передает Tengritravel.kz.
По информации корпоративного фонда «Туристік Қамқор», на сегодня запланировано осуществить четыре репатриационных рейса.
- Сейчас остается порядка тысячи человек, в основном в Объединенных Арабских Эмиратах. Но рейсы оттуда выполняются практически ежедневно. Анталья начала выполняться. Сегодня будет два рейса из Пхукета авиакомпаний SCAT и «Эйр Астана», один рейс из Коломбо, один - из Мале. Это большие самолеты. Большое число туристов сможет улететь. Мы надеемся, что завтра-послезавтра все туристы будут дома. Расписание практически выровнялось. Теперь возвращение в Казахстан будет по нормальному расписанию, - сказала председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей.
Добавим, «Эйр Астана» планирует выполнить рейсы из Тбилиси и Баку в Нур-Султан. Рейсы из Тбилиси ожидаются 12, 14 и 16 января, а из Баку – 13 и 16 января. В первую очередь на борт будут приниматься пассажиры с ранее отмененных рейсов. Пассажирам с отмененных рейсов просьба обращаться в офис продаж авиакомпании в Тбилиси по адресу: улица Чавчавадзе, 34, телефон: +995 322 51 49 9 и в Баку по адресу Бюльбюль, 62, телефон: +994 50 670 45 00. Контакты колл-центра авиакомпании: call.centre@airastana.com + 7 727 244 4477, +77172 58 4477, + 7 702 702 4477, а также сайт airastana.com.