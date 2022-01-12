Кто знает этого человека? Мужчина живёт в камышах у моря в Актау

О прибрежном постояльце нам стало известно от горожанина Куаныша. Вот уже несколько недель подряд в выходные дни на пробежке вдоль набережной он замечает мужчину, который живёт на берегу 5А микрорайона.Корреспонденты разыскали место, где обитает этот человек, но его самого там не было.Обнаружили подобие печи, на которой он, видимо, готовит еду.В кустах лежит одеяло, напоминающее спальный мешок, две подушки и сумка с вещами.Рядом находятся пакеты с продуктами, картошкой, луком.Здесь же упаковки с остатками макарон, овсяных хлопьев, сметаной и других продуктов.Много пустых пивных бутылок и банок из-под еды.Неожиданно появился хозяин территории, который насторожился визиту незваных гостей. Мы объяснили, что пришли с добрыми намерениями.Мужчина одет не по сезону, в тряпьё - ободранные кеды, лёгкая курточка и джинсы. На холод, при этом, не жаловался. Угостили его хот-догами и горячим чаем.Мужчина представился Максимом 1986 года рождения. По его словам, в 2004 году он с отцом приехал в Актау из Самарской области. Сказал, что над ним издевались, бросили и сломали жизнь. Кто является виновником, он не ответил. Родители умерли, он остался один и теперь живёт здесь на берегу. Еду собирает по мусорным контейнерам.Считает себя недееспособным. Паспорт свой, как говорит, порвал. Причину тоже не указал.Со слов Максима, один раз его забирали полицейские, потом отпустили, и он вернулся обратно на берег. Ночами иногда ему приходится даже отбиваться от недоброжелателей.Речь временами несвязная, разговор неконкретный, перескакивает с темы на тему.