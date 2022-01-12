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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:57

Просмотров: 9891

Кто знает этого человека? Мужчина живёт в камышах у моря в Актау

Ночлежка бездомного молодого мужчины находится среди кустарников и камышей на берегу Каспия.

Прибрежный обитатель по имени Максим. Фото автора
О прибрежном постояльце нам стало известно от горожанина Куаныша. Вот уже несколько недель подряд в выходные дни на пробежке вдоль набережной он замечает мужчину, который живёт на берегу 5А микрорайона.

Корреспонденты разыскали место, где обитает этот человек, но его самого там не было.

Обнаружили подобие печи, на которой он, видимо, готовит еду.

Кто знает этого человека? Мужчина живёт в камышах у моря в Актау


В кустах лежит одеяло, напоминающее спальный мешок, две подушки и сумка с вещами.

Кто знает этого человека? Мужчина живёт в камышах у моря в Актау


Рядом находятся пакеты с продуктами, картошкой, луком.

Кто знает этого человека? Мужчина живёт в камышах у моря в Актау


Здесь же упаковки с остатками макарон, овсяных хлопьев, сметаной и других продуктов.

Кто знает этого человека? Мужчина живёт в камышах у моря в Актау


Много пустых пивных бутылок и банок из-под еды.

Кто знает этого человека? Мужчина живёт в камышах у моря в Актау


Неожиданно появился хозяин территории, который насторожился визиту незваных гостей. Мы объяснили, что пришли с добрыми намерениями.

Мужчина одет не по сезону, в тряпьё - ободранные кеды, лёгкая курточка и джинсы. На холод, при этом, не жаловался. Угостили его хот-догами и горячим чаем.

Мужчина представился Максимом 1986 года рождения. По его словам, в 2004 году он с отцом приехал в Актау из Самарской области. Сказал, что над ним издевались, бросили и сломали жизнь. Кто является виновником, он не ответил. Родители умерли, он остался один и теперь живёт здесь на берегу. Еду собирает по мусорным контейнерам.

Кто знает этого человека? Мужчина живёт в камышах у моря в Актау


Считает себя недееспособным. Паспорт свой, как говорит, порвал. Причину тоже не указал.

Со слов Максима, один раз его забирали полицейские, потом отпустили, и он вернулся обратно на берег. Ночами иногда ему приходится даже отбиваться от недоброжелателей.

Речь временами несвязная, разговор неконкретный, перескакивает с темы на тему.

Просьба откликнуться тех, кто знает этого человека.




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Комментарии ( 1 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Сухов.
  • alixah
  • Ивановна
  • rastolkuy
 babe (Посетители) Сегодня, 18:46
Жалко паренька ! Явно нуждается в помощи психо-неврологического диспансера.
 
 

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