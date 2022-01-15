94-летняя ветеран из Актау рассказала о своем хобби

- Она была восхищена стойкостью и мужеством казахского народа, - рассказывает внучка.

Ветерану войны Ольге Заривняк 94 года. С 13 лет начала шить. К началу войны ей было 14 лет. Несмотря на юный возраст, она была связной в партизанском отряде в городе Клещели в Брестской области. Она передавала важную информацию и помогала раненым солдатам.После войны она проработала всю жизнь в ателье.Шитью она научила свою дочь и своих внучек.Ольга Платоновна не только шьёт одежду, она также вяжет модные платки, тёплые шали и дарит их своим близким. По её словам, самый замечательный подарок - это то, что сделано своими руками.Кроме шитья, 94-летняя бабушка любит читать. За последние несколько лет она прочитала более 70 книг. Одна из последних - «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. Своими впечатлениями она поделилась с внучками.