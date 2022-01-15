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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:08

Просмотров: 529

94-летняя ветеран из Актау рассказала о своем хобби

Прожившая уже почти столетие Ольга Заривняк занимается шитьём одежды, сообщает пресс-служба акима Актау.

Фото предоставил пресс-служба акима Актау
Ветерану войны Ольге Заривняк 94 года. С 13 лет начала шить. К началу войны ей было 14 лет. Несмотря на юный возраст, она была связной в партизанском отряде в городе Клещели в Брестской области. Она передавала важную информацию и помогала раненым солдатам.

94-летняя ветеран из Актау рассказала о своем хобби


После войны она проработала всю жизнь в ателье.

94-летняя ветеран из Актау рассказала о своем хобби


Шитью она научила свою дочь и своих внучек.

94-летняя ветеран из Актау рассказала о своем хобби


Ольга Платоновна не только шьёт одежду, она также вяжет модные платки, тёплые шали и дарит их своим близким. По её словам, самый замечательный подарок - это то, что сделано своими руками.

94-летняя ветеран из Актау рассказала о своем хобби


Кроме шитья, 94-летняя бабушка любит читать. За последние несколько лет она прочитала более 70 книг. Одна из последних - «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. Своими впечатлениями она поделилась с внучками.

94-летняя ветеран из Актау рассказала о своем хобби


- Она была восхищена стойкостью и мужеством казахского народа, - рассказывает внучка.



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