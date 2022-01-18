На станции скорой помощи Мангистау рассказали про категории срочности вызова

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В рубрике «Народные новости» житель Актау пожаловался на работу скорой помощи.
- Вчера за много лет впервые вызвали скорую помощь. У того, к кому вызывали, были очень сильные приступы головной боли, очень похожие на мигрень или что-то такое. Давление артериальное - 140/80, не сильно высокое, но все же. От болей в голове хочется выпрыгнуть с балкона и покончить жизнь суицидом. Вообще боли адские. В 23:15 позвонили в скорую, приняли вызов. Терпеть больше невозможно было. Скорая, если она «скорая», приехала в 00:15, к этому времени приступы спали, когда уже напичкали разными лекарствами, что можно было. Медик со скорой сказала, что она одна на все вызовы. Вопрос! Где врачи, где машины, куда мы платим налоги, куда уходят наши отчисления на медицинскую страховку. У меня не тот случай был, когда мог перетерпеть, а люди, которые задыхаются, сердечники, у которых ритм сердца исчисляется минутами, а дети! Не у всех есть возможность везти сразу в больницу, - пожаловался житель города.
Директор станции скорой помощи Мангистауской области Айралбек Ширшикбаев рассказал, что в Казахстане вступили в силу новые правила оказания скорой медицинской помощи.
Согласно Приказу № 225 от 30.11.2020 Министра здравоохранения РК, все вызовы делятся на четыре категории по срочности, от которых будет зависеть скорость прибытия бригады скорой помощи.
- Станции скорой помощи обслуживают население по первым трем категориям и время ее ожидания составляет 10,15,30 минут соответственно. Четвертая категория обслуживается бригадой «103» при поликлиниках города. Их время ожидания составляет 60 минут, - рассказал Айралбек Ширшикбаев.
По словам Айралбека Ширшикбаева, по жалобе жителя Актау установлено, что к данному пациенту поехала бригада скорой помощи первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) при поликлинике.
Принятые диспетчером станции скорой медицинской помощи вызовы подразделяются на четыре категории срочности. Диспетчер-фельдшер определяет категорию срочности вызова:
- вызов первой категории срочности – состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи. Например, потеря сознания, остановка дыхания, остановка сердца, закупорка дыхательных путей, шок, судороги, боли в груди (подозрение на инфаркт), множественные травмы с кровотечением, обширные ожоги и обморожения. Время прибытия бригады до 10 минут;
- вызов второй категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи.
Например, отравление токсическими веществами, нарушение ритма сердца, высокая температура у детей до 3-х лет выше 38 градусов, сыпь на фоне высокой температуры, отравление токсическими веществами и другие. Время прибытия бригады до 15 минут;
- вызов третьей категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи. Например, изолированная травма без кровотечения, острые боли в животе, высокая температура, не купируемая самостоятельно, физиологические роды, боли в животе у беременных (угроза прерывания беременности), ограниченные ожоги и обморожения у детей. Время прибытия бригады до 30 минут;
- вызов четвертой категории срочности – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента. Например, невысокое повышение температуры (без лихорадки), респираторные синдромы (насморк, кашель без признаков одышки и др.), укусы животных и насекомых, расстройства пищеварения (рвота, жидкий стул) без признаков обезвоживания, интоксикации, а также обострения хронических заболеваний (когда отсутствует угроза жизни). Время прибытия бригады до 60 минут.
Полный перечень категорий срочности вызовов скорой медицинской помощи можно посмотреть здесь.
- Вчера за много лет впервые вызвали скорую помощь. У того, к кому вызывали, были очень сильные приступы головной боли, очень похожие на мигрень или что-то такое. Давление артериальное - 140/80, не сильно высокое, но все же. От болей в голове хочется выпрыгнуть с балкона и покончить жизнь суицидом. Вообще боли адские. В 23:15 позвонили в скорую, приняли вызов. Терпеть больше невозможно было. Скорая, если она «скорая», приехала в 00:15, к этому времени приступы спали, когда уже напичкали разными лекарствами, что можно было. Медик со скорой сказала, что она одна на все вызовы. Вопрос! Где врачи, где машины, куда мы платим налоги, куда уходят наши отчисления на медицинскую страховку. У меня не тот случай был, когда мог перетерпеть, а люди, которые задыхаются, сердечники, у которых ритм сердца исчисляется минутами, а дети! Не у всех есть возможность везти сразу в больницу, - пожаловался житель города.
Директор станции скорой помощи Мангистауской области Айралбек Ширшикбаев рассказал, что в Казахстане вступили в силу новые правила оказания скорой медицинской помощи.
Согласно Приказу № 225 от 30.11.2020 Министра здравоохранения РК, все вызовы делятся на четыре категории по срочности, от которых будет зависеть скорость прибытия бригады скорой помощи.
- Станции скорой помощи обслуживают население по первым трем категориям и время ее ожидания составляет 10,15,30 минут соответственно. Четвертая категория обслуживается бригадой «103» при поликлиниках города. Их время ожидания составляет 60 минут, - рассказал Айралбек Ширшикбаев.
По словам Айралбека Ширшикбаева, по жалобе жителя Актау установлено, что к данному пациенту поехала бригада скорой помощи первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) при поликлинике.
Принятые диспетчером станции скорой медицинской помощи вызовы подразделяются на четыре категории срочности. Диспетчер-фельдшер определяет категорию срочности вызова:
- вызов первой категории срочности – состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи. Например, потеря сознания, остановка дыхания, остановка сердца, закупорка дыхательных путей, шок, судороги, боли в груди (подозрение на инфаркт), множественные травмы с кровотечением, обширные ожоги и обморожения. Время прибытия бригады до 10 минут;
- вызов второй категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи.
Например, отравление токсическими веществами, нарушение ритма сердца, высокая температура у детей до 3-х лет выше 38 градусов, сыпь на фоне высокой температуры, отравление токсическими веществами и другие. Время прибытия бригады до 15 минут;
- вызов третьей категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи. Например, изолированная травма без кровотечения, острые боли в животе, высокая температура, не купируемая самостоятельно, физиологические роды, боли в животе у беременных (угроза прерывания беременности), ограниченные ожоги и обморожения у детей. Время прибытия бригады до 30 минут;
- вызов четвертой категории срочности – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента. Например, невысокое повышение температуры (без лихорадки), респираторные синдромы (насморк, кашель без признаков одышки и др.), укусы животных и насекомых, расстройства пищеварения (рвота, жидкий стул) без признаков обезвоживания, интоксикации, а также обострения хронических заболеваний (когда отсутствует угроза жизни). Время прибытия бригады до 60 минут.
Полный перечень категорий срочности вызовов скорой медицинской помощи можно посмотреть здесь.