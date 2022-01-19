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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:04

Просмотров: 2685

Она стучала по батарее, взывая о помощи! Заложницей ванной комнаты стала девушка в Актау

Дверь в ванную комнату каким-то образом заклинило и девушка не могла выбраться наружу.

Фото из доступных источников
Инцидент произошёл сегодня днём, 19 января, в одном из домов в 14 микрорайоне.

По словам соседей, сначала в подъезде послышались удары по батарее и глухие стуки. Все подумали, что в какой-то из квартир проводят ремонт.

Через время один из жильцов услышал крики о помощи, находясь в своей в ванной комнате. Он сразу написал об случившемся в общедомовой чат в WhatsApp, где люди также слышали крики.

- Я вышел на лестницу, поднялся снизу вверх и установил, что звуки исходят из квартиры на третьем этаже. На стуки в дверь отреагировала девушка, которая ответила, что оказалась запертой в ванной комнате. Я сообщил сразу в общедомовой чат в WhatsApp и начал звонить в службу спасения, - рассказывает жилец, первый услышавший крики о помощи.


Но тут появился хозяин данной квартиры. Оказалось, что там проживает его племянница. По его словам, она пошла в ванную комнату, закрыла дверь и замок заклинило. Запасных ключей у него при себе не было, поэтому было принято решение вызвать взломщика дверей. Специалист приехал оперативно, благополучно проник в квартиру, открыл также запертую дверь ванной комнаты и высвободил девушку.

За услугу взломщику хозяин квартиры отдал 15 тысяч тенге.



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Комментарии ( 5 )

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  • Raiders
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 18:25
Цитата: babe
Зачем закрывать дверь в ванну , если никого дома нет

дело привычки. У меня действие запирания двери в туалет/ванную на автомате проходит. Об этом даже не думаешь

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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babe (Посетители) Сегодня, 17:54
Pear,
На защелку зачем закрывать ? Чтоб барабашка дверь не открыл
 
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Pear (Посетители) Сегодня, 17:51
babe,тепло чтоб было хотя бы
 
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Good Citizen (Посетители) Сегодня, 17:22
what a story, Mark...
 
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babe (Посетители) Сегодня, 17:14
Зачем закрывать дверь в ванну , если никого дома нет
 
 

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