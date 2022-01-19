Она стучала по батарее, взывая о помощи! Заложницей ванной комнаты стала девушка в Актау

- Я вышел на лестницу, поднялся снизу вверх и установил, что звуки исходят из квартиры на третьем этаже. На стуки в дверь отреагировала девушка, которая ответила, что оказалась запертой в ванной комнате. Я сообщил сразу в общедомовой чат в WhatsApp и начал звонить в службу спасения, - рассказывает жилец, первый услышавший крики о помощи.

Инцидент произошёл сегодня днём, 19 января, в одном из домов в 14 микрорайоне.По словам соседей, сначала в подъезде послышались удары по батарее и глухие стуки. Все подумали, что в какой-то из квартир проводят ремонт.Через время один из жильцов услышал крики о помощи, находясь в своей в ванной комнате. Он сразу написал об случившемся в общедомовой чат в WhatsApp, где люди также слышали крики.Но тут появился хозяин данной квартиры. Оказалось, что там проживает его племянница. По его словам, она пошла в ванную комнату, закрыла дверь и замок заклинило. Запасных ключей у него при себе не было, поэтому было принято решение вызвать взломщика дверей. Специалист приехал оперативно, благополучно проник в квартиру, открыл также запертую дверь ванной комнаты и высвободил девушку.За услугу взломщику хозяин квартиры отдал 15 тысяч тенге.