Ездок по тротуару поплатится штрафом в Актау

Фото пользователя Lada.kz
Водитель «Lada Largus» проезжал вечером 19 января по аллее в 11 микрорайоне, за домом №37, к IT-лицею (бывшая школа-гимназия №4).
Патрулировавшие дорожные полицейские остановили автомобиль.
На нарушителя был составлен протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения).
Нарушение влечёт штраф в размере 15 месячных расчетных показателей, то есть 45 945 тенге.
Патрулировавшие дорожные полицейские остановили автомобиль.
На нарушителя был составлен протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения).
Нарушение влечёт штраф в размере 15 месячных расчетных показателей, то есть 45 945 тенге.
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