Ездок по тротуару поплатится штрафом в Актау

Водитель «Lada Largus» проезжал вечером 19 января по аллее в 11 микрорайоне, за домом №37, к IT-лицею (бывшая школа-гимназия №4).Патрулировавшие дорожные полицейские остановили автомобиль.На нарушителя был составлен протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения).Нарушение влечёт штраф в размере 15 месячных расчетных показателей, то есть 45 945 тенге.