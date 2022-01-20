В Актау ДНК свинины выявлена в колбасе «Прима мусульманская»

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Основными нарушениями требований технических регламентов являются нарушение производителями требований по маркировке, несоответствие по показателям безопасности, обман потребителей, а также несоответствие заявленным свойствам или физико-химическим показателям.



- Отобрано 63 пробы мяса и мясной продукции, несоответствие выявлено в 12 пробах. В одной пробе была выявлена ДНК свинины, не заявленная в составе продукта. Это колбаса полукопчёная «Прима мусульманская», произведённая в Таразе. В варёной колбасе «Мусульманская», ИП Жамбылской области, обнаружено несоответствие по содержанию нитрита натрия. Колбаса с истекшим сроком годности снята с продажи в минимаркете «Данияр» в 28 микрорайоне Актау. Выявлена также просроченная рыба в магазине, который находится по адресу: 32Б микрорайон, дом 3, супермаркет «Dunai».

Исследованы также 59 видов продукции, из них в пяти пробах выявлено несоответствие по физико-химическим показателям. Четыре пробы муки, обогащённые витаминно-минеральным премиксом, не соответствовали по содержанию в них железа и цинка. Это мука «KAZvit» «Цесна» (г.Нур-Султан), «Granum», (Актобе), «Макфа» и «Царь» производства РФ. В одной пробе муки (Актау, 8мкр. супермаркет «Нургалым», ИП Келимбердиева М истёк срок годности. В молоке, молочной продукции, мясе птицы, кондитерских и кулинарных изделиях не соответствовала маркировка. В остальных группах пищевых продуктов несоответствия не выявлено, - прокомментировала Жарасхан Саламатова.



За год специалистами было отобрано 29 видов товаров для детей, из них 21 проба не соответствовала требованиям маркировки.



За 2021 год по всем фактам выявленных нарушений субъектам предпринимательства было выдано 21 предписание об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан, с обязательным разъяснением порядка его устранения.