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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:55

Просмотров: 1199

В Актау ДНК свинины выявлена в колбасе «Прима мусульманская»

По итогам проверки пищевой продукции в торговых точках области в 2021 году врачи-эпидемиологи выявили факты фальсификации. Из отобранной 631 пробы 35 не соответствовали требованиям. Нарушения зафиксированы практически в каждом виде продуктов питания. Об этом рассказала Жарасхан Саламатова, руководитель отдела контроля требований техрегламентов департамента санэпиднадзора.

Фото из архива Lada.kz
Основными нарушениями требований технических регламентов являются нарушение производителями требований по маркировке, несоответствие по показателям безопасности, обман потребителей, а также несоответствие заявленным свойствам или физико-химическим показателям.

- Отобрано 63 пробы мяса и мясной продукции, несоответствие выявлено в 12 пробах. В одной пробе была выявлена ДНК свинины, не заявленная в составе продукта. Это колбаса полукопчёная «Прима мусульманская», произведённая в Таразе. В варёной колбасе «Мусульманская», ИП Жамбылской области, обнаружено несоответствие по содержанию нитрита натрия. Колбаса с истекшим сроком годности снята с продажи в минимаркете «Данияр» в 28 микрорайоне Актау. Выявлена также просроченная рыба в магазине, который находится по адресу: 32Б микрорайон, дом 3, супермаркет «Dunai».
Исследованы также 59 видов продукции, из них в пяти пробах выявлено несоответствие по физико-химическим показателям. Четыре пробы муки, обогащённые витаминно-минеральным премиксом, не соответствовали по содержанию в них железа и цинка. Это мука «KAZvit» «Цесна» (г.Нур-Султан), «Granum», (Актобе), «Макфа» и «Царь» производства РФ. В одной пробе муки (Актау, 8мкр. супермаркет «Нургалым», ИП Келимбердиева М истёк срок годности. В молоке, молочной продукции, мясе птицы, кондитерских и кулинарных изделиях не соответствовала маркировка. В остальных группах пищевых продуктов несоответствия не выявлено, - прокомментировала Жарасхан Саламатова.

За год специалистами было отобрано 29 видов товаров для детей, из них 21 проба не соответствовала требованиям маркировки.

За 2021 год по всем фактам выявленных нарушений субъектам предпринимательства было выдано 21 предписание об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан, с обязательным разъяснением порядка его устранения.



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Комментарии ( 4 )

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StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 20:45
Цитата: Pear
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rofl
 
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Neo_186 (Посетители) Сегодня, 20:11
В "Светофор" загляните господа эпидемиологи
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 19:55
Какие выводы и принимаемые меры? Контролирующие
господа у вас глаза открылись не сие безобразие или вы были с ними в доляне? Наверное нужна была встряска (пинок под зад) в виде нехороших последствий в результате беспорядков?
 
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 Pear (Посетители) Сегодня, 19:13
По незнанке не считается
 
 

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