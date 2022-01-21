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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:18

Просмотров: 647

Акимат Актау: Проведены работы по недопущению гололёда на дорогах

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения гололёда работниками ТОО «Қала жолдары» в ночную смену проведена работа по посыпке дорог песком и соляно-песчаной смесью. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, для предотвращения гололёда дороги в Актау ещё ночью посыпали смесью из соли и песка.

На посыпку дорог ушло 100,8 кубометра песка и 40,32 тонны соляно-песчаной смеси.

- В первую очередь были обработаны спуски и подъёмы, центральные улицы, пешеходные дорожки и дороги внутри микрорайонов, - сообщили в акимате.



Также в управлении транспорта сообщили, что работы по посыпке дорог велись и на трассах областного значения.






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Комментарии ( 2 )

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  • watlow
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:50
...и дороги внутри микрорайонов, - сообщили в акимате.

А акимат сам видел обработку внутри микрорайонов, оторвал кто-нибудь пятую точку с кресла или ссылается на отчёт ТОО «Қала жолдары»? Лично я не видел нигде, чтобы в 12 мкр. песком сыпали внутри мкр.
 
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  • Август
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 13:30
Кстати, очень в неплохом состоянии были дороги, там где обработали!
Спасибо!
 
 

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