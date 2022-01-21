Акимат Актау: Проведены работы по недопущению гололёда на дорогах

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, для предотвращения гололёда дороги в Актау ещё ночью посыпали смесью из соли и песка.
На посыпку дорог ушло 100,8 кубометра песка и 40,32 тонны соляно-песчаной смеси.
- В первую очередь были обработаны спуски и подъёмы, центральные улицы, пешеходные дорожки и дороги внутри микрорайонов, - сообщили в акимате.
Также в управлении транспорта сообщили, что работы по посыпке дорог велись и на трассах областного значения.
На посыпку дорог ушло 100,8 кубометра песка и 40,32 тонны соляно-песчаной смеси.
- В первую очередь были обработаны спуски и подъёмы, центральные улицы, пешеходные дорожки и дороги внутри микрорайонов, - сообщили в акимате.
Также в управлении транспорта сообщили, что работы по посыпке дорог велись и на трассах областного значения.