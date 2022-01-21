Свыше 400 нарушений на дорогах выявлено актаускими полицейскими за два дня профилактического мероприятия «Правопорядок»

Фото пресс-службы ведомства

В Актау 19 января стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Основной целью мероприятия является оздоровление оперативной обстановки, принятие мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности.



- Стражами порядка задержаны четыре водителя за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. К административной ответственности привлечены шесть нарушителей за выезд на запрещающий сигнал светофора и 10 – за нарушение правил маневрирования. Также за пользование мобильными телефонами при управлении машины наказаны 55 водителей, за непользование ремнями безопасности – 121, за непредставлением преимущества в движении пешеходам – 10. Кроме того, 49 пешеходов наказаны за нарушение правил перехода. К ответственности привлечены 18 нарушителей за управление автотранспорта без прав, - рассказали в полиции региона.



Начальник департамента полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев рассказал, что за два дня на штрафную стоянку водворены 14 транспортных средств.



- Призываем жителей области отнестись к проведению оперативно-профилактического мероприятия с понимаем и предъявлять документы по требованию сотрудников полиции. Оперативно-профилактическое мероприятие продолжается до особого распоряжения, - отметил Жанарбек Бактыбаев.



Во время оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейские проверяют также съёмные квартиры на наличие незарегистрированных и подозрительных лиц, владельцев оружия, у которых должны быть в порядке документы, а также быть в наличии само оружие, и людей, ранее привлечённых к ответственности (подучётный контингент).