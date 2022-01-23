«Покатушки» по льду обернулись штрафом в Актау

На видео за «Toyota Land Cruiser Prado» закрепились несколько человек и водитель внедорожника устроил дрифт.В кадре появляется полиция, которая патрулировала на заданном маршруте. Водитель «Toyota Land Cruiser Prado» тут же отъезжает в сторону.На нарушителя составлен протокол по части 2 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) и части 1 статьи 595 КоАП РК (Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки).В общей сложности водителю внедорожника грозит штраф в размере 10 месячных расчётных показателей, то есть 30 630 тенге.