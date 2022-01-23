Ультиматум акиму Мангистау поставили фермеры

- Установите указанную стоимость перечисленных кормов для животных до 25 января 2022 года, - потребовали фермеры от акима региона.

- У фермеров нет времени с вами препираться и торговаться, а перечисленные цены - реальные. Выше этих цены не предлагайте, не согласимся. До этого дня обошли всё, что можно, сказали всем, кому можно. О ситуации со скотом в Мангистау вы все прекрасно осведомлены. Это окончательное решение фермеров, иначе нельзя. Мы знаем, что Президент Касым-Жомарт Токаев сделал множество шагов в сторону изменений. Верим, что он поможет и многострадальным фермерам Мангистау, - обратились авторы обращения.

Фермеры требуют, чтобы отруби для животных стоили 50 тенге за один килограмм, тюк сена - 500 тенге за единицу, рулон сена - восемь тысяч тенге.Также крестьяне считают, что хозяйства, находящиеся в плачевном состоянии, должны получить бесплатные корма и помощь.