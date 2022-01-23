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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:09

Просмотров: 1854

Ультиматум акиму Мангистау поставили фермеры

Местные владельцы скота выдвинули требования акиму Мангистау, передаёт КазТАГ.

Фото из открытых источников
Фермеры требуют, чтобы отруби для животных стоили 50 тенге за один килограмм, тюк сена - 500 тенге за единицу, рулон сена - восемь тысяч тенге.

- Установите указанную стоимость перечисленных кормов для животных до 25 января 2022 года, - потребовали фермеры от акима региона.


Также крестьяне считают, что хозяйства, находящиеся в плачевном состоянии, должны получить бесплатные корма и помощь.

- У фермеров нет времени с вами препираться и торговаться, а перечисленные цены - реальные. Выше этих цены не предлагайте, не согласимся. До этого дня обошли всё, что можно, сказали всем, кому можно. О ситуации со скотом в Мангистау вы все прекрасно осведомлены. Это окончательное решение фермеров, иначе нельзя. Мы знаем, что Президент Касым-Жомарт Токаев сделал множество шагов в сторону изменений. Верим, что он поможет и многострадальным фермерам Мангистау, - обратились авторы обращения.



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Комментарии ( 2 )

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  • Papirosso
  • tolk
 AVKB (Посетители) Сегодня, 13:00
А в засушливые месяцы требуем, чтобы два раза в неделю, во вторник и субботу, в ночное время шел дождь. smoke
 
-4
  • rastolkuy
  • Альфарий
  • AVKB
  • sergofan
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • ak12
 elek (Посетители) Сегодня, 12:37
Справедливые требования!
 
 

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