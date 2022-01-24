В Мангистауской области зарегистрировали 134 новых случая заболеваемости коронавирусом

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Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Нур-Султане - 2512 человек, далее следует Алматы, где заразились 1953 человека и Карагандинская область - 1866.



В Мангистауской области инфекция выявлена у 134 человек. А ещё 37 жителей области вылечились от заболевания.



Всего за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 5532 казахстанца.