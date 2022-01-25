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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 08:10

Просмотров: 284

А пластиковые тюльпаны отменяются? В Актау обещают высадить и поливать 25 тысяч деревьев и 40 тысяч роз

Деревья теперь будут сажать по программе государственно-частного партнёрства. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций региона (ЦОК) со ссылкой на Дуйсена Кусбекова, начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

Фото предоставлено ЦОКом
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, а также Актауский городской отдел жилищно – коммунального хозяйства начнут работы в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП) по озеленению Актау.

Программа рассчитана на пять лет (2022-2027 годы). Главная цель проекта - обеспечение системной работы по озеленению Актау, посадка и последующее содержание деревьев, кустарников, цветов, уход за зелёными насаждениями и деревьями.

- В рамках реализации проекта частный партнёр планирует выполнить работы на 5,2 миллиарда тенге. В результате зелёный фонд города расширится, количество высаженных деревьев составит 25 тысяч, кустарников - протяжностью в 7 тысяч метров, зелёных газонов - на 5 тысяч квадратных метров, а также 787 500 цветов и 40 тысяч роз. Кроме того, в настоящее время в городе насчитывается 67 783 лиственных дерева, 4602 хвойных, 6 221 одиночный кустарник, 27 932 квадратных метра кустарников, 7 251 цветник, 10 515 штук роз, 134 647 квадратных метров газонов, - сказал Дуйсен Кусбеков.
 
В настоящее время разрабатывается конкурсная документация для реализации проекта через государственно-частное партнёрство (ГЧП).



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Комментарии ( 3 )

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  • Шевченко 81
 watlow (Посетители) Сегодня, 08:34
Да не нужны нам ваши обещания. Все новости состоят из: планируем, обещаем, сделаем. Вы сначала сделайте а потом уже сообщайте. В планах у вас всё красиво, а по факту, разбитые тротуары (аллеи, как вы их называете) и сухостой повсюду.
 
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Горожанин (Посетители) Сегодня, 08:29
Хорошая новость! Неужели что-то сдвинется в лучшую сторону? Впервые в истории (во всяком случае, из того, что знаю я) упомянута не только посадка, но «и последующее содержание деревьев».

Всегда до этого бесила однобокость подхода: «обязали высадить 100 деревьев взамен уничтоженных», «осуществить посадку 2 миллиардов деревьев по стране». Высадить. А вырастить? Всегда звучало как «распоряжаемся срочно по всей стране зачать миллион новых граждан». А выкормить, воспитать? Не, это кто-нибудь. Мы распоряжаемся зачать.

И вот, наконец, прозвучало «и последующее содержание деревьев». Осталось осуществить контроль, чтобы не получилось так, что из планируемых 5.2 миллиарда тенге будет «освоено» 5 на высадку какой-нибудь не растущей тут экзотики в самом начале и 0.2 на полив в последующие пять лет, на который при таком раскладе можно просто забить.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 08:17
В настоящее время разрабатывается конкурсная документация

Опять бюрократия....
 
 

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