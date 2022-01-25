А пластиковые тюльпаны отменяются? В Актау обещают высадить и поливать 25 тысяч деревьев и 40 тысяч роз

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Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, а также Актауский городской отдел жилищно – коммунального хозяйства начнут работы в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП) по озеленению Актау.



Программа рассчитана на пять лет (2022-2027 годы). Главная цель проекта - обеспечение системной работы по озеленению Актау, посадка и последующее содержание деревьев, кустарников, цветов, уход за зелёными насаждениями и деревьями.



- В рамках реализации проекта частный партнёр планирует выполнить работы на 5,2 миллиарда тенге. В результате зелёный фонд города расширится, количество высаженных деревьев составит 25 тысяч, кустарников - протяжностью в 7 тысяч метров, зелёных газонов - на 5 тысяч квадратных метров, а также 787 500 цветов и 40 тысяч роз. Кроме того, в настоящее время в городе насчитывается 67 783 лиственных дерева, 4602 хвойных, 6 221 одиночный кустарник, 27 932 квадратных метра кустарников, 7 251 цветник, 10 515 штук роз, 134 647 квадратных метров газонов, - сказал Дуйсен Кусбеков.



В настоящее время разрабатывается конкурсная документация для реализации проекта через государственно-частное партнёрство (ГЧП).