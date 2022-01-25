Нурлан Ногаев: В комплексный план развития Мангистау включены 226 мероприятий

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Для обеспечения стабильной общественно-политической ситуации в регионе проведена актуализация действующего Комплексного плана.



- Актуализированный Комплексный план включает 226 мероприятий, из них в рамках развития экономики – 96, жилья и инфраструктуры – 54, социальной сферы и экологии – 63 и обеспечения гражданской обороны – 13. В результате реализации запланированных мероприятий ожидается создание порядка 55 тысяч рабочих мест, — сказал Нурлан Ногаев.



Глава региона отметил, что в рамках комплексного плана особое внимание уделяется следующим двум основным направлениям. Во-первых, тенденция роста демографии требует особого внимания к обеспечению доступным жильём и развитию инфраструктуры региона. С этой целью будут проводиться мероприятия по строительству жилья, улучшению качества дорог, строительству и реконструкции объектов газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения.



- Кроме того, для поэтапного решения самого важного для региона вопроса – дефицита питьевой воды - в комплексном плане будет реализовано девять проектов общей мощностью опреснения воды 260 тысяч кубометров и обеспечение питьевой водой 12 сельских населённых пунктов. В рамках актуализации комплексного плана в текущем году начнутся работы по строительству опреснительных установок «МАЭК-Казатомпром» производительностью 24 тысячи кубометров в сутки. Кроме того, будет возможность охватить инженерной инфраструктурой пять новых микрорайонов, построить дополнительно 8,5 км дорог в рамках повышения качества городских дорог, - отметил Нурлан Ногаев.



Вторым важным направлением является социальная составляющая региона. В рамках данного направления планом были рассмотрены вопросы подготовки, переподготовки и решения дефицита необходимых кадров, развития инфраструктуры здравоохранения, культуры и спорта.



- В этом направлении в 2022 году через лизинг будет закуплено пять реанимобилей и в 2023-2024 годах пять организаций здравоохранения будут обеспечены современным медицинским оборудованием, - отметил глава региона.



Что касается финансирования, то общий бюджет комплексного плана составляет 2,1 триллиона тенге, из них 62 процента приходится на долю частных инвестиций. При этом объём бюджетных средств составил 493 миллиарда тенге, в том числе республиканский бюджет – 375 миллиардов тенге, местный бюджет – 118 миллиардов тенге.