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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:28

Просмотров: 1472

Осетрину в двух автомобилях обнаружили в пригороде Актау

Задержание проводилось в районе села Акшукур, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото из доступных источников
В ходе проведения рейдовых мероприятий в пригороде Актау полицейским 18 января удалось задержать двух человек, в машине которых обнаружили рыбу осетровых пород.

Так, в районе села Акшукур задержан водитель на внедорожнике «Toyota LandCruiser-100». В ходе осмотра в автомашине обнаружены и изъята рыба осетровых пород в количестве трёх штук.

В это же время стражи порядка задержали второго нарушителя на минивэне «Toyota Estima». У него в салоне находилось 28 штук осетров общим весом 96 килограммов.

По данным фактам начато досудебное производство по части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными).

Наказание предусматривает штраф в размере от трёх тысяч до семи тысяч месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трёх до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.



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