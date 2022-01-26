Осетрину в двух автомобилях обнаружили в пригороде Актау

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В ходе проведения рейдовых мероприятий в пригороде Актау полицейским 18 января удалось задержать двух человек, в машине которых обнаружили рыбу осетровых пород.



Так, в районе села Акшукур задержан водитель на внедорожнике «Toyota LandCruiser-100». В ходе осмотра в автомашине обнаружены и изъята рыба осетровых пород в количестве трёх штук.



В это же время стражи порядка задержали второго нарушителя на минивэне «Toyota Estima». У него в салоне находилось 28 штук осетров общим весом 96 килограммов.



По данным фактам начато досудебное производство по части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными).



Наказание предусматривает штраф в размере от трёх тысяч до семи тысяч месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трёх до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.



Иная информация в интересах следствия не разглашается.