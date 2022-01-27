Разыскиваются похитители кладбищенской ограды в Актау

Видео снимали работники кладбища 25 января. Мужчина с сигаретой в спецодежде на видео - сторож. Отношения к похищению оград он не имеет.

- Видно же, что двое мужчин целенаправленно пришли забрать чугунную ограду, ещё и с мешками. Это вообще цинизм какой степени - воровать с кладбища!, - говорит Альберт.

Работники старого городского кладбища заметили 25 января, что на одной из могил неизвестные разбирают оградку. Двое мужчин объяснили, что они демонтируют её по заданию хозяина данного участка. Сотрудники кладбища велели мужчинам немедленно ставить всё на место или, в противном случае, будет вызвана полиция. Мужчины сразу же удалились.Администрация кладбища в этот же вечер позвонила Альберту Каримову - хозяину данного захоронения, и сообщила о попытке кражи.Утром 26 января Альберт отправился на могилу и обнаружил, что могильный участок всё-таки раскурочен, вырвана литая чугунная оградка в виде французских тюльпанов. Остались только не тронуты столик и скамейка.Альберт обратился к участковому инспектору. Он ему сообщил, что сумма ущерба не установлена.Мужчина проехался по ближайшим пунктам приёма металла, но безуспешно. Ему сказали, что чугун, как правило, продают как изделие, а не сдают на металлолом.Потерпевший намерен привлечь к ответственности виновных лиц.- Утверждать, эти ли мужчины на видео, пытавшиеся похитить оградку 25 января, вернулись и похитили её, мы не можем. Это могли сделать и какие-то другие лица, но захоронение разграблено в итоге, - говорит потерпевший.