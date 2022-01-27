«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 27 Января
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.34 KZT
  • €1 = 490.24 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:38

Просмотров: 5

Выпускника из Актау пригласили на бесплатное обучение в Германию

Ученик 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы Бейбарыс Орынбасар получил приглашение на бесплатное обучение в «Jacobs University», рассказала пресс-секретарь учебного заведения Рысгул Рамазанова.

Бейбарыс Орынбасар. Фото предоставила пресс-секретарь учебного заведения Рысгул Рамазанова
Бейбарыс Орынбасар - один из лучших учеников актауской интеллектуальной школы. Победитель нескольких международных конкурсов и олимпиад. Кроме того, он показывает лучшие результаты в лёгкой атлетике.

По окончании школы он хотел поступить в «Jacobs University», где предоставляют образовательный грант за достижения и специальные навыки в области образования.

В «Jacobs University» Бейбарыс может специализироваться в области электротехники и вычислительной техники.

Выпускника из Актау пригласили на бесплатное обучение в Германию


- В этом мне очень помогли мои учителя, за что им отдельная благодарность. Я также написал мотивационное письмо и эссе на английском языке, доказав, что могу обучаться в данном университете. Думаю, что ключевую роль в присуждении грантов сыграли мои успехи на олимпиадах и конкурсах, - поделился Бейбарыс.


По словам консультанта школы по профориентации Асель Исмаханбетовой, Бейбарысу дали возможность учиться на английском языке в этом университете.

- Мы считаем это большим достижением наряду с образовательными грантами, предоставляемыми только на немецком языке, - рассказала Асель Исмаханбетова.


Интеллектуал не собирается останавливаться на достигнутом. На данный момент он готовится к итоговым экзаменам школы, а также подаёт документы в другие университеты Казахстана и зарубежья.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика