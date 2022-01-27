Выпускника из Актау пригласили на бесплатное обучение в Германию

- В этом мне очень помогли мои учителя, за что им отдельная благодарность. Я также написал мотивационное письмо и эссе на английском языке, доказав, что могу обучаться в данном университете. Думаю, что ключевую роль в присуждении грантов сыграли мои успехи на олимпиадах и конкурсах, - поделился Бейбарыс.

- Мы считаем это большим достижением наряду с образовательными грантами, предоставляемыми только на немецком языке, - рассказала Асель Исмаханбетова.

Бейбарыс Орынбасар - один из лучших учеников актауской интеллектуальной школы. Победитель нескольких международных конкурсов и олимпиад. Кроме того, он показывает лучшие результаты в лёгкой атлетике.По окончании школы он хотел поступить в «Jacobs University», где предоставляют образовательный грант за достижения и специальные навыки в области образования.В «Jacobs University» Бейбарыс может специализироваться в области электротехники и вычислительной техники.По словам консультанта школы по профориентации Асель Исмаханбетовой, Бейбарысу дали возможность учиться на английском языке в этом университете.Интеллектуал не собирается останавливаться на достигнутом. На данный момент он готовится к итоговым экзаменам школы, а также подаёт документы в другие университеты Казахстана и зарубежья.