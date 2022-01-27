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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:21

Просмотров: 799

Житель Мангистауского района выращивает корма для скота методом гидропоники

Предприниматель Исатай Сактаганов, проживающий в Мангистауском районе, занимается заготовкой кормов методом гидропоники. Этот вид бизнеса был предпринят им в связи с засухой в стране. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций региона со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауского района.

Фото пресс-службы ведомства
Истай Сактаганов развил свое дело и построил при доме мини-теплицу. В ней, используя метод капельного орошения, можно получать до 1 тонны продукции в месяц.

- Поскольку трава выращивается без почвы, она не требует дополнительных вложений. Таким методом можно сушить и хранить зимние корма. Еще 3-4 года назад я задумывался над этим методом. Побывал в Нур-Султане, Актобе, Атырау в крупных фирмах и частных хозяйствах, где встречал использование данного метода. Тогда мой интерес к этому методу возрос и я решил попробовать его на практике. Теперь это дело стало моим любимым занятием. Данный подход применяется в регионах с жарким, засушливым климатом, большим количеством засухи, - сказал Исатай Сактаганов.

Житель Мангистауского района выращивает корма для скота методом гидропоники


По словам руководителя предприятия, при поддержании стабильного микроклимата методом гидропоники из 40 кг ячменя за неделю можно вырастить 400 кг сена. По словам предпринимателя, во дворе жилого дома, в котором он проживает, полностью обеспечено приготовление кормов методом гидропоники из нескольких этажей с использованием специальных холодонепроницаемых материалов.

- Сначала очищаем ячмень и промываем, держим в воде 12 часов. Затем воду сливают, хранят в теплом месте, через 3 дня включают освещение и после 1 недели выдержки трава прорастает. Здесь также необходимо обратить особое внимание на температуру воды, которой поливают траву, потому что в сильно прохладной воде трава не растет. Это также может сэкономить воду. Например, освободившуюся воду можно собрать в отдельную емкость и использовать для полива двора. Для развития гидропоники не нужна большая площадь земли. Нужны специальные стеллажи, воздухоотводящие устройства, солнечные светильники, специальная жидкость и вода, - сказал Исатай Сактаганов.

Житель Мангистауского района выращивает корма для скота методом гидропоники


Молоко коровы, питающейся травой, выращенной методом гидропоники, очень питательное. Владелец бизнеса, нашедший механизм эффективного метода, отметил, что в будущем намерен расширить его применение.



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Комментарии ( 4 )

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Альфарий (Посетители) Сегодня, 12:46
Нельзя скотину кормить только гидропоникой. Гидропоника заменяет зеленку. Но зерновые корма и сено обязательно. Даже в тех регионах где с травой проблем нет на пасдбища, скотине дают сено и зерно. Если кормить чисто Гидрачём молоко будет бедное.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:44
Цитата: Gospodin
Ждем ответа ноющих фермеров, что теперь не будет нравиться

покупатели, которые не хотят дорого у них покупать и покупают мясо дешевле и вкуснее из других регионов.
выйдут с ультиматумом где потребуют выкупить у них мясо, потому что они на него много потратили изза высоких цен на сено.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Око
  • Pinochet
 Gospodin (Посетители) Сегодня, 12:34
Ждем ответа ноющих фермеров, что теперь не будет нравиться: первый капитал, лишняя работа, высокие тарифы, цена на ячмень и тд. bravo
 
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  • Око
  • Pinochet
 jokerok (Посетители) Сегодня, 12:31
И чё, готов по 50тг продавать?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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