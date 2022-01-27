Житель Мангистауского района выращивает корма для скота методом гидропоники

Истай Сактаганов развил свое дело и построил при доме мини-теплицу. В ней, используя метод капельного орошения, можно получать до 1 тонны продукции в месяц.- Поскольку трава выращивается без почвы, она не требует дополнительных вложений. Таким методом можно сушить и хранить зимние корма. Еще 3-4 года назад я задумывался над этим методом. Побывал в Нур-Султане, Актобе, Атырау в крупных фирмах и частных хозяйствах, где встречал использование данного метода. Тогда мой интерес к этому методу возрос и я решил попробовать его на практике. Теперь это дело стало моим любимым занятием. Данный подход применяется в регионах с жарким, засушливым климатом, большим количеством засухи, - сказал Исатай Сактаганов.По словам руководителя предприятия, при поддержании стабильного микроклимата методом гидропоники из 40 кг ячменя за неделю можно вырастить 400 кг сена. По словам предпринимателя, во дворе жилого дома, в котором он проживает, полностью обеспечено приготовление кормов методом гидропоники из нескольких этажей с использованием специальных холодонепроницаемых материалов.- Сначала очищаем ячмень и промываем, держим в воде 12 часов. Затем воду сливают, хранят в теплом месте, через 3 дня включают освещение и после 1 недели выдержки трава прорастает. Здесь также необходимо обратить особое внимание на температуру воды, которой поливают траву, потому что в сильно прохладной воде трава не растет. Это также может сэкономить воду. Например, освободившуюся воду можно собрать в отдельную емкость и использовать для полива двора. Для развития гидропоники не нужна большая площадь земли. Нужны специальные стеллажи, воздухоотводящие устройства, солнечные светильники, специальная жидкость и вода, - сказал Исатай Сактаганов.Молоко коровы, питающейся травой, выращенной методом гидропоники, очень питательное. Владелец бизнеса, нашедший механизм эффективного метода, отметил, что в будущем намерен расширить его применение.