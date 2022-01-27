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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:16

Просмотров: 496

В Мангистауской области за последние сутки скончались два человека от коронавируса

За последние сутки в регионе коронавирусом заразились 128 человек, скончались два человека. Об этом в ходе брифинга в центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Аскар Сагимбаев.

Иллюстративное фото из открытых источников
В настоящее время регион находится в «красной зоне». По информации Аскара Сагимбаева, в большом количестве заболевание зарегистрировано в областном центре. В Актау за последние сутки выявлено 87 человек.

- В Жанаозене зарегистрировано 11 человек, зараженных коронавирусной инфекцией, в Мунайлинском районе – 11, в Мангистауском районе - 4, в Тупкараганском районе - 8, в Каракиянском районе - 2, в Бейнеуском районе - 5. За прошедшие сутки в службе неотложной помощи работали 53 бригады скорой помощи. В резерве - 16 бригад. Поступило 637 вызовов, из них с КВИ – 16, пневмонией – пять, ОРВИ-62. На уровне учреждений первичной медико-санитарной помощи изолировано 2582 человека с заболеванием КВИ, - сказал Аскар Сагимбаев.

По словам Аскара Сагимбаева, на складе имеется 58 966 средств индивидуальной защиты. В настоящее время в регионе ревакцинацию прошли 17 769 человек.



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