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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 3090

Травмоопасный пирс демонтируют в Актау

Бывший в своё время достопримечательностью города пирс в 1А микрорайоне у яхт-клуба «Бриз» уже на протяжении 10 лет ржавел и рушился. На сегодняшний день его демонтируют.

Фото предоставил директор ТОО НПФ «Pozitpon» Гани Артыкбаев
Для демонтажа привлечены девять специалистов, также один экскаватор, трактор и «КАМАЗ». Кроме этого на безвозмездной основе проводится очистка береговой линии от бетонных плит, металла, строительных и твёрдо-бытовых отходов.

Травмоопасный пирс демонтируют в Актау


Инициатором выступили Республиканская Федерация парусного спорта и ТОО НПФ «Pozitron» в лице её директора Гани Артыкбаева. Процесс согласован с городским акиматом. Финансирование проводит Республиканская Федерация парусного спорта.

Травмоопасный пирс демонтируют в Актау


- В данный момент никаких сложностей не возникает. Работаем по плану, - отметил директор ТОО НПФ «Pozitron» Гани Артыкбаев.


Травмоопасный пирс демонтируют в Актау


Завершить работы по демонтажу еще двух пирсов планируется в течение 10-15 дней.



Также, как отметил Гани Артыкбаев, далее они будут демонтировать прилегающие пирсы и извлекать останки корабля в районе гостиницы «Rixos».





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Комментарии ( 6 )

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  • Жанар
 Дизель (Посетители) Сегодня, 19:42
Цитата: tolk

Зачем извлекать останки корабля?

Так потому море ушло!, и за чем эти обломки на суше...Были времена когда с этого пирса ловили рыбу, и ныряли...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
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  • elek
  • Дизель
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 16:25
Справа от пирса, то есть между пирсом и причалом пожарки по дну проходит огромная металлическая труба. Может ее тоже вытащить заодно.
 
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  • elek
  • Ну Ну
  • Apmaxa
 tolk (Посетители) Сегодня, 16:15
Зачем извлекать останки корабля? Денег девать некуда?
Останки кораблей представляют дом огромному количеству рыб ракообразных и др.
Во многих странах мира создают искуственные рифы из останков кораблей.
Наше море не имеет кораллов и зачастую дно представляет собой плиту.
Помнится , лет 10 назад , энтузиасты нашего города делали бетонные сооружения и затапливали , создавая тем самым жильё для обитателей моря.
 
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  • tolk
  • alixah
 elek (Посетители) Сегодня, 16:06
Новые пирсы строить будут?
 
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Эшметова Светлана (Главные редакторы) Сегодня, 16:04
GIBSON.SG,

Спасибо, поправили.

контент-редактор
 
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GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 15:45
ТОО НПФ «Pozitpon»? Может «Pozitron»?
 
 

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