Травмоопасный пирс демонтируют в Актау

- В данный момент никаких сложностей не возникает. Работаем по плану, - отметил директор ТОО НПФ «Pozitron» Гани Артыкбаев.

Для демонтажа привлечены девять специалистов, также один экскаватор, трактор и «КАМАЗ». Кроме этого на безвозмездной основе проводится очистка береговой линии от бетонных плит, металла, строительных и твёрдо-бытовых отходов.Инициатором выступили Республиканская Федерация парусного спорта и ТОО НПФ «Pozitron» в лице её директора Гани Артыкбаева. Процесс согласован с городским акиматом. Финансирование проводит Республиканская Федерация парусного спорта.Завершить работы по демонтажу еще двух пирсов планируется в течение 10-15 дней.Также, как отметил Гани Артыкбаев, далее они будут демонтировать прилегающие пирсы и извлекать останки корабля в районе гостиницы «Rixos».