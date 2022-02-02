Акимат Актау: Предложи идею по развитию и благоустройству города

- Любой желающий может предложить свою идею, направленную на развитие и благоустройство территории города. Если ваша инициатива будет поддержана жителями в процессе голосования, её реализуют за счёт городского бюджета, - отметили в акимате.

С 20 февраля по 10 марта ведётся сбор заявок по проекту «Бюджет народного участия».озеленение территории; обустройство тротуаров; строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков; создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты); ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен; ликвидация свалок; установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования; установка, ремонт и освещение спортивных (тренажёрных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования.- лаконичное название, в пределах одного предложения;- реализация в компетенции акимата Актау;- один автор – одна заявка – один объект;- объект общего пользования.К проектному предложению необходимо приложить ориентировочный сметный расчёт расходов или/и ценовые предложения, а также фото/эскиз/макет/схема проекта.- рассчитанные только на разработку проектно-сметные документации (ПСД);- не целостные, а фрагментальные (требующие в будущем реализации дополнительных элементов);- не соответствующие программам города и законам РК;- предусматривающие реализацию предложений частного коммерческого характера;- предусматривающие расходы на содержание и обслуживание (дополнительный персонал) превышающие стоимость реализации проекта;- содержащие ненормативную лексику, клевету, оскорбления, призывы к насилию и прочее.Приём заявок, голосование и отбор инициатив пройдут онлайн на официальном сайте акимата Актау.