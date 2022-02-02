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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:39

Просмотров: 1780

Акимат Актау: Предложи идею по развитию и благоустройству города

В Актау запущен проект «Бюджет народного участия», сообщили в городском акимате.

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С 20 февраля по 10 марта ведётся сбор заявок по проекту «Бюджет народного участия».

- Любой желающий может предложить свою идею, направленную на развитие и благоустройство территории города. Если ваша инициатива будет поддержана жителями в процессе голосования, её реализуют за счёт городского бюджета, - отметили в акимате.


Заявки принимаются на следующие мероприятия: озеленение территории; обустройство тротуаров; строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков; создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты); ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен; ликвидация свалок; установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования; установка, ремонт и освещение спортивных (тренажёрных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования.

Требования к проектным предложениям:

- лаконичное название, в пределах одного предложения;
- реализация в компетенции акимата Актау;
- один автор – одна заявка – один объект;
- объект общего пользования.

К проектному предложению необходимо приложить ориентировочный сметный расчёт расходов или/и ценовые предложения, а также фото/эскиз/макет/схема проекта.

Не принимаются к рассмотрению проектные предложения:

- рассчитанные только на разработку проектно-сметные документации (ПСД);
- не целостные, а фрагментальные (требующие в будущем реализации дополнительных элементов);
- не соответствующие программам города и законам РК;
- предусматривающие реализацию предложений частного коммерческого характера;
- предусматривающие расходы на содержание и обслуживание (дополнительный персонал) превышающие стоимость реализации проекта;
- содержащие ненормативную лексику, клевету, оскорбления, призывы к насилию и прочее.

Приём заявок, голосование и отбор инициатив пройдут онлайн на официальном сайте акимата Актау.

Контактный телефон: 8 (7292) 30-34-95



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Комментарии ( 9 )

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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 20:37
Предлагаю снести бесполезную арку, построенную слева от "трёх корон" закрывающую вид на море с дороги в 7 мкр. И вообще запретить строительство на побережье моря. Вон возле "Ривьеры" справа - разрушают скалы и собираются что то очередное строить. а вокруг тишина
 
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bake (Посетители) Сегодня, 19:50
Сделать лимит высотности новостроек. Человейники понастроили достаточно.
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 19:12
Август,
Хочу добавить: верните прежний вид РОЗОВЫХ СКАЛ, что напротив 15 мкр
При тугжанове раздербанили, пусть несет персональную ответственность
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 18:48
Это из серии : "Пишите что хотите, но тюльпананам за миллионы быть! И ваше мнение никому не интересно"
Межу прочим , народ от акимата многое не требует и все эти вопросы при нормальном руководстве можно было решить за короткие сроки. Но! Ввиду коррупции,низкой квалификации ,нежеланию слушать жителей, эти проблемы не решаются годами и десятилетиями.
 
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 Август (Посетители) Сегодня, 18:26
Когда уберут дома и отвратительную гостинцу на скалах?

В общем сначала не до стройки или реализации каких то проектов, для начала нужно убрать то, что испортили годы правления безумных акимов и прочих вредителей. Освободить от построек пляжи, убрать убогие бизнесцентры с микрорайонов города, убрать магазины и кафе в домах. Пока этого сделано не будет - всё остальное бесполезно от слова "совсем".

Есть и моменты, которые при всё желании уже невозможно восстановить... К примеру убогая скальная тропа... Так уничтожить эстетику города - это нужно ещё постараться. Но тут уже ничего не сделаешь, только ждать пока сгниёт само.
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 18:22
Запретить точечную застройку старой части города ,а распроданные участки вернуть государству и озеленить!
 
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 Aman.6586 (Посетители) Сегодня, 17:44
Скамейки надо установить на тратуаре вдоль дороги 4 го мекрорайона. А то я инвалид и мне нужно отдыхать, когда я гуляю.
 
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  • СаМ
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 tolk (Посетители) Сегодня, 17:19
1.Засыпать песком пляж 5го 7го мкр.
2. Восстановить за бюджетные деньги парк 1мкр
3. Снести забор ботаники, привести в порядок дорожки и сделать центральный парк города!
4.Отдать на долгосрочной основе озеленение города в серьёзную компанию.
5.Строительство новых микрорайонов планировать с учётом безбарьерной среды для инвалидов! Без бордюров ,без цокольных этажей и прочие архитектурные моменты,которые облегчат жизнь мамам с колясками и инвалидам.
6.Велодорожки.
 
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 Август (Посетители) Сегодня, 17:11
Упразднить Акимат
 
 

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