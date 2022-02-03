Снимали не в Актау! Информацию о суициде девушки после распространения видео интимного характера опровергли в полиции Мангистау

По словам руководителя пресс-службы департамента полиции Мангистауской области Айгерим Ибатуллаевой, распространяемая информация не соответствует действительности.- В социальной сети появилась информация, что видео было снято в ночном клубе «Montana». Однако произошедшее на видео было запечатлено не в Актау. Данный факт не зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. По факту смерти девушки с заявлением никто не обращался, - сообщили в полицейском ведомстве.В полиции призвали не верить ложным сообщениям и посоветовали полагаться только на официальную информацию.В самом заведении «Монтана Бланка» также опровергли информацию о том, что видео интимного характера сняли в их заведении. В качестве доказательства они сняли на видео туалеты, которые отличаются от тех, что запечатлены на кадрах рассылаемого видео.- Пока не знаю, будем ли судиться с теми, кто распространил клевету. Сейчас хотим лишь сделать официальном опровержение, - прокомментировала администратор «Монтана Бланка» Сауле Максотова.Сообщение полиции о фейке прокомментировала блогер, разместившая информацию.- Я не могу верить полиции на 100 процентов. Может быть, фейк, может быть эта информация - правда. Одно знаю, что в некоторых заведениях типа ночных клубов, действительно, распространяют и продают шарики с веселящим газом. Почему в Казахстане нет закона, запрещающего их продажу? Почему полиция бездействует, когда об этих шариках знают все вокруг?, - задалась вопросом блогер.В свою очередь, администратор «Монтана Бланка» заявила, что в их заведении не продают шарики с веселящим газом.- Раньше, может быть, были шарики, но сейчас, как я начала работать, второй год – их нет. У нас бар-клуб. Есть фейс-контроль, девушкам разрешен вход с 21 года, парням – с 25 лет. Все проходят при предъявлении удостоверения личности. У нас приличное заведение, - добавила администратор.