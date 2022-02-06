Иностранца оштрафовали в Мангистау

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Судом рассмотрено административное дело в отношении гражданина Республики Грузии.



По материалам дела, иностранец въехал в Республику Казахстан 24 июня 2019 года в гости к другу. Он временно зарегистрировался в органе миграции со сроком пребывания до 14 июля 2019 года.



После 10 дней истечения срока, указанного при регистрации в миграционной карточке, он уклонился от выезда. В Мангистау он провёл больше двух с половиной лет.



Постановлением суда мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока).



Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 25 месячных расчётных показателей либо административное выдворение за пределы страны.



К гражданину Грузии применили наказание в виде штрафа в размере 76 575 тенге.



Данное постановление опубликовано 4 февраля на сайте областного суда.