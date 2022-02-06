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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:23

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Иностранца оштрафовали в Мангистау

Штраф на иностранного гостя наложили в Тупкараганском районном суде.

Фото из доступных источников
Судом рассмотрено административное дело в отношении гражданина Республики Грузии.

По материалам дела, иностранец въехал в Республику Казахстан 24 июня 2019 года в гости к другу. Он временно зарегистрировался в органе миграции со сроком пребывания до 14 июля 2019 года.

После 10 дней истечения срока, указанного при регистрации в миграционной карточке, он уклонился от выезда. В Мангистау он провёл больше двух с половиной лет.

Постановлением суда мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока).

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 25 месячных расчётных показателей либо административное выдворение за пределы страны.

К гражданину Грузии применили наказание в виде штрафа в размере 76 575 тенге.

Данное постановление опубликовано 4 февраля на сайте областного суда.



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