Как распознать фальшивые чеки и квитанции в Мангистау

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Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщает о возможности проверить легитимность выданного чека контрольно-касовой машины.
В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового кодекса на территории страны денежные расчёты производятся с
обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр.
В свою очередь, в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи
166 Налогового кодекса при применении контрольно-кассовой машины осуществляется выдача фискального чека или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу.
Проверить легитимность выданного чека возможно на официальном сайте оператора фискальных данных, на сайте
Комитета государственных доходов и на портале
«Электронного правительства».
В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового кодекса на территории страны денежные расчёты производятся с
обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр.
В свою очередь, в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи
166 Налогового кодекса при применении контрольно-кассовой машины осуществляется выдача фискального чека или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу.
Проверить легитимность выданного чека возможно на официальном сайте оператора фискальных данных, на сайте
Комитета государственных доходов и на портале
«Электронного правительства».
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