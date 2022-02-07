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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:38

Просмотров: 2166

Важно! Как и кому платить за электроэнергию в Актау

В редакцию Lada.kz поступают вопросы о том, как платить за электроэнергию в Актау. Произвести оплату в ТОО «МаңғыстауЖарық» через мобильное приложение банков можно будет с 8 февраля. Лицевой счёт остаётся прежним. Те, у кого есть задолженность перед ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», должны будут погасить долг. В противном случае компания намерена судиться с должниками. Ответы на эти вопросы нам предоставили в ТОО «МаңғыстауЖарық» и ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».

Фото из архива Lada.kz
Как жители Актау должны будут платить за электричество в феврале 2022 года, ответили в ТОО «МаңғыстауЖарық».

Функции энергоснабжения потребителей Актау и Мунайлинского района возложены на ТОО «МаңғыстауЖарық». Поэтому с этого месяца платеж нужно будет производить этой компании. Произвести оплату можно будет онлайн через мобильное приложение банков. Такая возможность появится с 8 февраля, сообщили по телефону корреспонденту Lada.kz в ТОО «МаңғыстауЖарық».

Лицевой счёт остаётся такой же. Касса пока у «МаңғыстауЖарық» не работает. Квитанции жители города получат до 10 февраля. По всем остальным вопросам в компании попросили обращаться по номеру: +7(705) 748 1494.

В ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» сообщили, что они принимают оплату только с тех, кто имеет задолженность за потребленную электроэнергию до 2022 года.

- Те потребители, которые должны нам, обязаны погасить долги. В последующем, в случае невыплаты, мы будем взыскивать долги в принудительном порядке, - сообщили в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».



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Комментарии ( 6 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:18
синдбад,
как может у разных контор быть один счёт?
 
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  • Ну Ну
  • alixah
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 17:05
Цитата: strana.kz
можете кто-нибудь объяснить почему счёт тот же?

те же яйца, вид сбоку.
была одна прокладка, стала другая - хозяева те же, соответственно и счет остался тот же.
 
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  • Toryn
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:03

В ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» сообщили, что они принимают оплату только с тех, кто имеет задолженность за потребленную электроэнергию до 2022 года.

- Те потребители, которые должны нам, обязаны погасить долги. В последующем, в случае невыплаты, мы будем взыскивать долги в принудительном порядке, - сообщили в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».



А вы в свою очередь должны мне!
Так что то что вы должны мне ,переведите на мой счёт в новой прокладки ТОО «МаңғыстауЖарық

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Ну Ну
  • Sportikus
  • Кари
  • arelav_74
  • Pinochet
  • alixah
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  • ЁмоЁ
 ММА (Посетители) Сегодня, 16:21
Требуя платить ОДН (общедомовые нужды) пожалуйста тоже соблюдайте закон ... что мешает встречно публиковать ( фото ) показания обще домового электросчетчика помесячно.
Отдельно пожалуйста указывайте расшифровку ; сколько израсходовано на лифт и сколько на освещение галерей или подъездов .
Тогда станет ясно сколько сотен киловатт при этом взято дополнительно присоединенными потребителями; магазинами и киосками и т.д. ...?
Просто "голый" счет ОДН без расшифровки, - сомнительной законности и в пользу соседних коммерческих структур и может быть оспорен. Похоже ОДН возвращается ...(((

Рыбу ловишь ... нет я рыбу ловлю ... а я думал ты рыбу ловишь.
 
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синдбад (Посетители) Сегодня, 16:11
strana.kz,А что Вас не устраивает?
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:54
можете кто-нибудь объяснить почему счёт тот же?
 
 

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