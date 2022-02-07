Важно! Как и кому платить за электроэнергию в Актау

Фото из архива Lada.kz

Как жители Актау должны будут платить за электричество в феврале 2022 года, ответили в ТОО «МаңғыстауЖарық».



Функции энергоснабжения потребителей Актау и Мунайлинского района возложены на ТОО «МаңғыстауЖарық». Поэтому с этого месяца платеж нужно будет производить этой компании. Произвести оплату можно будет онлайн через мобильное приложение банков. Такая возможность появится с 8 февраля, сообщили по телефону корреспонденту Lada.kz в ТОО «МаңғыстауЖарық».



Лицевой счёт остаётся такой же. Касса пока у «МаңғыстауЖарық» не работает. Квитанции жители города получат до 10 февраля. По всем остальным вопросам в компании попросили обращаться по номеру: +7(705) 748 1494.



В ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» сообщили, что они принимают оплату только с тех, кто имеет задолженность за потребленную электроэнергию до 2022 года.



- Те потребители, которые должны нам, обязаны погасить долги. В последующем, в случае невыплаты, мы будем взыскивать долги в принудительном порядке, - сообщили в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».