Цены на сжиженный газ зафиксируют в Казахстане до конца 2023 года

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В Казахстане зафиксируют цены на газ до конца 2023 года, сообщил премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства.
- Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года, – сказал он.
Премьер-министр добавил, что внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объёме 150 тысяч тонн.
Промышленные предприятия будут обеспечены равным доступом к инфраструктуре (земля, газ, вода, электричество).
- Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года, – сказал он.
Премьер-министр добавил, что внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объёме 150 тысяч тонн.
Промышленные предприятия будут обеспечены равным доступом к инфраструктуре (земля, газ, вода, электричество).