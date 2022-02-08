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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:44

Просмотров: 2975

Точечная застройка довела до митинга: жители 16 микрорайона Актау выступают против строительства многоэтажки на месте автостоянки

Жители 16 микрорайона требуют вместо точечной застройки города высотными домами построить школы, детские сады, спортивные и игровые площадки, или же парк отдыха. По словам горожан, они неоднократно обращались к городским властям, но, несмотря на поданные заявления, ничего не было решено в пользу жителей.

Кадр видео
По словам жителей 16 микрорайона, сегодня, 8 февраля, они хотели попасть на прием к акиму региона, но поговорить с ним так и не удалось.



- В субботу, 12 февраля, мы вынуждены будем выйти на мирный митинг, так как больше не можем смотреть на беспорядок, творящийся в нашем городе по строительству жилых домов. Уже несколько лет идет строительство высотных домов в новом 16 микрорайоне, но никому нет дела до дошкольных заведений, школы, летнего спортивного поля, парка отдыха, пешеходных дорог, автостоянки, кругом «каменные» высотки, - жалуются жители 16 микрорайона.

По словам горожан, они неоднократно обращались к городским властям, но, несмотря на поданные заявления, ничего не было решено в пользу жителей.

- Со стороны городской власти мы на протяжении нескольких месяцев слышим только пустые обещания и слова. Но по факту мы видим, что строительство домов как велось, так и продолжается. В 16 микрорайоне нет ни одной школы и детского сада. У нас у всех дети, внуки, они наше будущее и будущее нашей страны, но наши чиновники забыли про них. В нашем районе им негде играть, развиваться физически, нет ни одного парка отдыха, где бы молодые мамы выводили на прогулку детей дышать свежим воздухом. К сожалению, приоритет наживы превышает над приоритетом здоровья нации, - жалуются жители.

Так, в 16 микрорайоне, напротив 12 микрорайона, возле ТРК «Актау» расположена автостоянка, теперь, по словам горожан, там собираются строить высотные дома.

Точечная застройка довела до митинга: жители 16 микрорайона Актау выступают против строительства многоэтажки на месте автостоянки


- Нам не понятно, кто, как и на каком основании поменял целевое назначение автостоянки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Возможно, коррупционная схема, так как автостоянка стоит копейки, а земля под ИЖС - миллиарды тенге. Необходимо вместо высотных домов построить на данном участке доступное каждому жителю города спортивное летнее поле с беговой дорожкой или парк отдыха. Частному лицу предоставить альтернативу в новом микрорайоне, предназначенную под ИЖС, в случае его отказа вернуть в первоначальное целевое назначение, оставить как автостоянку, - говорят горожане.

Жители 16 микрорайона отметили, что написали открытые письма Главе государства, в Генеральную прокуратуру и акиму Мангистауской области.



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Комментарии ( 5 )

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babe (Посетители) Сегодня, 19:12
Бродяга,
Что будет 1 июля?
 
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Бродяга (Посетители) Сегодня, 18:31
Мирный митинг это хорошо , дождёмся первого июля там для чинушек будет бурный взрыв веселья республиканского масштаба.
 
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  • синдбад
 glu-info (Посетители) Сегодня, 17:54
Давно уже все автостоянки в городе застроили или ЖК или очередной бизнес-центр. Автомобиль поставить в городе негде. После этого еще и говорят что возле домов парковаться нельзя. А где? Скоро в городе не останется ни одной автостоянки.
 
-1
  • Aman.6586
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hapiness (Посетители) Сегодня, 17:22
В недалеком будущем будет куда сходить.
 
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  • smotritel
  • ak12
 Pluto (Посетители) Сегодня, 16:53
Взятки уже получены бюджет распилен а вы народ сидите и не трындите
 
 

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