Точечная застройка довела до митинга: жители 16 микрорайона Актау выступают против строительства многоэтажки на месте автостоянки





По словам жителей 16 микрорайона, сегодня, 8 февраля, они хотели попасть на прием к акиму региона, но поговорить с ним так и не удалось.- В субботу, 12 февраля, мы вынуждены будем выйти на мирный митинг, так как больше не можем смотреть на беспорядок, творящийся в нашем городе по строительству жилых домов. Уже несколько лет идет строительство высотных домов в новом 16 микрорайоне, но никому нет дела до дошкольных заведений, школы, летнего спортивного поля, парка отдыха, пешеходных дорог, автостоянки, кругом «каменные» высотки, - жалуются жители 16 микрорайона.По словам горожан, они неоднократно обращались к городским властям, но, несмотря на поданные заявления, ничего не было решено в пользу жителей.- Со стороны городской власти мы на протяжении нескольких месяцев слышим только пустые обещания и слова. Но по факту мы видим, что строительство домов как велось, так и продолжается. В 16 микрорайоне нет ни одной школы и детского сада. У нас у всех дети, внуки, они наше будущее и будущее нашей страны, но наши чиновники забыли про них. В нашем районе им негде играть, развиваться физически, нет ни одного парка отдыха, где бы молодые мамы выводили на прогулку детей дышать свежим воздухом. К сожалению, приоритет наживы превышает над приоритетом здоровья нации, - жалуются жители.Так, в 16 микрорайоне, напротив 12 микрорайона, возле ТРК «Актау» расположена автостоянка, теперь, по словам горожан, там собираются строить высотные дома.- Нам не понятно, кто, как и на каком основании поменял целевое назначение автостоянки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Возможно, коррупционная схема, так как автостоянка стоит копейки, а земля под ИЖС - миллиарды тенге. Необходимо вместо высотных домов построить на данном участке доступное каждому жителю города спортивное летнее поле с беговой дорожкой или парк отдыха. Частному лицу предоставить альтернативу в новом микрорайоне, предназначенную под ИЖС, в случае его отказа вернуть в первоначальное целевое назначение, оставить как автостоянку, - говорят горожане.Жители 16 микрорайона отметили, что написали открытые письма Главе государства, в Генеральную прокуратуру и акиму Мангистауской области.