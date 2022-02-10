Назначен новый начальник департамента полиции Мангистауской области

Фото Polisia.kz.
Сегодня, 10 февраля, личному составу нового главу департамента полиции представил заместитель министра внутренних дел РК Мурат Баймукашев.
Аян Сабитович Дуйсембаев родился в 1966 году в Атырауской области.
В органах внутренних дел начал работать с 1999 года с должности оперуполномоченного отдела при службе криминальной полиции ГУВД Алматы.
С 2012 года занимал должность первого заместителя начальника департамента внутренних дел Атырауской области, с 2016 по 2019 год – начальника этого же департамента.
В период с 2019 по 2021 год работал советником акима Мангистауской области. До нового назначения занимал должность заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.
Напомним, в мае 2019 года Аяна Дуйсембаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Атырауской области. В то время он получил звание генерал-майора полиции, через неделю в соцсетях появилось видео, где на торжестве Аяну Дуйсембаеву дарят коня. В описании к ролику говорилось, что лошадь генерал-майору подарил бизнесмен. Видеозапись вызвала широкий общественный резонанс. По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева МВД начало служебное расследование из-за нескромного поведения генерала, впоследствии его уволили. После инцидента в конце 2019 года Аян Дуйсембаев был назначен советником акима Мангистауской области.
Аян Сабитович Дуйсембаев родился в 1966 году в Атырауской области.
В органах внутренних дел начал работать с 1999 года с должности оперуполномоченного отдела при службе криминальной полиции ГУВД Алматы.
С 2012 года занимал должность первого заместителя начальника департамента внутренних дел Атырауской области, с 2016 по 2019 год – начальника этого же департамента.
В период с 2019 по 2021 год работал советником акима Мангистауской области. До нового назначения занимал должность заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.
Напомним, в мае 2019 года Аяна Дуйсембаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Атырауской области. В то время он получил звание генерал-майора полиции, через неделю в соцсетях появилось видео, где на торжестве Аяну Дуйсембаеву дарят коня. В описании к ролику говорилось, что лошадь генерал-майору подарил бизнесмен. Видеозапись вызвала широкий общественный резонанс. По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева МВД начало служебное расследование из-за нескромного поведения генерала, впоследствии его уволили. После инцидента в конце 2019 года Аян Дуйсембаев был назначен советником акима Мангистауской области.