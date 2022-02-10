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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:06

Просмотров: 1075

Назначен новый начальник департамента полиции Мангистауской области

По согласованию с администрацией президента РК приказом министра внутренних дел РК на должность начальника департамента полиции Мангистауской области назначен Аян Дуйсембаев, передаёт Polisia.kz.

Фото Polisia.kz.
Сегодня, 10 февраля, личному составу нового главу департамента полиции представил заместитель министра внутренних дел РК Мурат Баймукашев.

Аян Сабитович Дуйсембаев родился в 1966 году в Атырауской области.

В органах внутренних дел начал работать с 1999 года с должности оперуполномоченного отдела при службе криминальной полиции ГУВД Алматы.

С 2012 года занимал должность первого заместителя начальника департамента внутренних дел Атырауской области, с 2016 по 2019 год – начальника этого же департамента.

В период с 2019 по 2021 год работал советником акима Мангистауской области. До нового назначения занимал должность заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.

Напомним, в мае 2019 года Аяна Дуйсембаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Атырауской области. В то время он получил звание генерал-майора полиции, через неделю в соцсетях появилось видео, где на торжестве Аяну Дуйсембаеву дарят коня. В описании к ролику говорилось, что лошадь генерал-майору подарил бизнесмен. Видеозапись вызвала широкий общественный резонанс. По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева МВД начало служебное расследование из-за нескромного поведения генерала, впоследствии его уволили. После инцидента в конце 2019 года Аян Дуйсембаев был назначен советником акима Мангистауской области.




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Комментарии ( 2 )

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