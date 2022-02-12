На вызов о драке в актауском кафе прибыла полиция

- В данный момент мужчина находится в больнице. После чего на него будет составлен административный протокол по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Вызов о драке в кафе «Пеликан» в 12 микрорайоне поступил на пульт дежурного «102» сегодня вечером, 12 февраля, в 18:03.На вызов прибыли участковые инспекторы полиции, но факт драки не подтвердился. Полицейские на месте происшествия заметили мужчину с незначительными травмами.По его словам, никакой драки не было, он просто упал. Жалоб и заявлений он ни к кому не имеет.Теперь же ему придётся выплачивать штраф в размере пяти месячных расчётных показателей, то есть 15 315 тенге.