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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:39

Просмотров: 1233

На вызов о драке в актауском кафе прибыла полиция

Подробности сообщили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
Вызов о драке в кафе «Пеликан» в 12 микрорайоне поступил на пульт дежурного «102» сегодня вечером, 12 февраля, в 18:03.

На вызов прибыли участковые инспекторы полиции, но факт драки не подтвердился. Полицейские на месте происшествия заметили мужчину с незначительными травмами.

По его словам, никакой драки не было, он просто упал. Жалоб и заявлений он ни к кому не имеет.

- В данный момент мужчина находится в больнице. После чего на него будет составлен административный протокол по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения).


Теперь же ему придётся выплачивать штраф в размере пяти месячных расчётных показателей, то есть 15 315 тенге.




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Комментарии ( 2 )

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KazAzot-738 (Посетители) Сегодня, 22:52
12-й регион,
Ну Вы же тоже там сидели и собирались после вахты.
Тут дело в другом, есть те которые могут пить, а которые 100 грамм выпьют и рога растут. Вот и все. тогда все заведения закрыть надо, судя по вашему комментарию. Так как везде найдутся те, которые не умеют пить
 
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  • Pear
  • Iron man
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 22:16
кафе «Пеликан»

crazy Неужели этот гадюшник всё ещё функционирует? Лет 20 назад, частенько там собирались после вахты, водку пивом запивать beer2 И мордобои были тоже. Ностальгия! Как только жильцы терпят это заведение? Вообще, считаю подобные питейные обрыгаловки huh не должны находиться в жилом доме. foo

ему придётся выплачивать штраф в размере пяти месячных расчётных показателей, то есть 15 315 тенге.

А ему cказали, что он имеет возможность оплатить штраф в течении недели с 50% cкидкой?
 
 

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