Алик Айдарбаев: «КазМунайГаз» не может полностью решить проблему с безработицей в Мангистау

Сотрудники сразу нескольких трудовых коллективов встретились с председателем правления АО «НК «КазМунайГаз» Аликом Айдарбаевым. На встрече протестующие заявили, что им выдают зарплату с задержкой, предприятия экономят на питании и не выдают спецодежду.Безработные заявили, что комиссия, которая должна была решить проблему в Мангистау, никак не влияет на ситуацию.Собравшиеся заявили, что схема по приёму на работу в «Озенмунайгаз» и другие нефтяные компании региона работает несправедливо и никак не решает проблему с безработицей.- «КазМунайГаз» не сможет полностью решить проблему с безработицей. Половина против схемы, другая половина, наоборот, «за». Эту схему утверждал не один человек. Стоят несколько печатей. Лично я не могу схему поменять, - заявил Алик Айдарбаев.На видеотрансляции, которую вёл активист Серик Бактыбайулы, видно, что господин Айдарбаев пытался выйти из кабинета, где собрались протестующие, однако жанаозенцы потребовали ответить на остальные вопросы. В итоге бывшему акиму Мангистауской области пришлось вернуться за стол переговоров.Протестующие заявили, что без работы в Жанаозене находятся пять тысяч человек.- По мере возможностей решаем. Сейчас есть 150 новых рабочих мест, - сказал Айдарбаев.Свои требования выдвинули также матери-одиночки, которые заявили, что женщинам тяжелее устроиться на работу в Жанаозене, нежели мужчинам.