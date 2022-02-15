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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:34

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Алик Айдарбаев: «КазМунайГаз» не может полностью решить проблему с безработицей в Мангистау

В Мангистау на переговоры с протестующими прибыл председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев. Безработные пожаловались ему на нехватку рабочих мест, а сотрудники коллективов - на низкие зарплаты, отсутствие социального пакета. Алик Айдарбаев в ответ протестующим сказал, что в регионе открыто 150 вакансий, однако полностью решить проблему с безработицей «КазМунайГаз» не в состоянии.

Кадр с видеоролика
Сотрудники сразу нескольких трудовых коллективов встретились с председателем правления АО «НК «КазМунайГаз» Аликом Айдарбаевым. На встрече протестующие заявили, что им выдают зарплату с задержкой, предприятия экономят на питании и не выдают спецодежду.

Безработные заявили, что комиссия, которая должна была решить проблему в Мангистау, никак не влияет на ситуацию.

Алик Айдарбаев: «КазМунайГаз» не может полностью решить проблему с безработицей в Мангистау


Собравшиеся заявили, что схема по приёму на работу в «Озенмунайгаз» и другие нефтяные компании региона работает несправедливо и никак не решает проблему с безработицей.

- «КазМунайГаз» не сможет полностью решить проблему с безработицей. Половина против схемы, другая половина, наоборот, «за». Эту схему утверждал не один человек. Стоят несколько печатей. Лично я не могу схему поменять, - заявил Алик Айдарбаев.



На видеотрансляции, которую вёл активист Серик Бактыбайулы, видно, что господин Айдарбаев пытался выйти из кабинета, где собрались протестующие, однако жанаозенцы потребовали ответить на остальные вопросы. В итоге бывшему акиму Мангистауской области пришлось вернуться за стол переговоров.

Алик Айдарбаев: «КазМунайГаз» не может полностью решить проблему с безработицей в Мангистау


Протестующие заявили, что без работы в Жанаозене находятся пять тысяч человек.

- По мере возможностей решаем. Сейчас есть 150 новых рабочих мест, - сказал Айдарбаев.

Свои требования выдвинули также матери-одиночки, которые заявили, что женщинам тяжелее устроиться на работу в Жанаозене, нежели мужчинам.



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